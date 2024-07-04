Civcivlerin içindeki kedi nerede? 550 kişi denedi sadece 19’u 8 saniyede bulabildi! Zeka testi sağ gösterip sol vurdu

Zeka ve dikkat gerektiren optik illüzyon testleri, dünya genelinde birçok insanın ilgisini çekiyor. Özellikle civciv ve yavru kedi görseline dayanan bu optik illüzyon testi, son zamanlarda sıkça gündemde. Testin amacı, civcivlerin arasındaki yavru kediyi 8 saniye içinde bulmak. Ancak, dikkat ve zeka gerektiren bu testte çoğu insan başarısız oldu. İşte ayrıntılar…

Optik İllüzyon Testlerine İlgi Büyük

Optik illüzyon testleri, dünya çapında geniş bir kitle tarafından ilgiyle karşılanıyor. Bu testlerin eğlenceli olmasının yanı sıra, dikkat ve zeka da gerektirmesi nedeniyle, pek çok kişi kendini denemek için bu testleri çözmeye çalışıyor. Dikkat ve zeka gerektiren bu özel optik illüzyon testi de civciv ve yavru kedi görseli kullanılarak hazırlandı. Bu testte hedef, civcivlerin arasında gizlenen yavru kediyi 10 saniye içinde bulmak. Ancak belirtilen süre içinde kediyi bulmak hem dikkat hem de zeka gerektiriyor.