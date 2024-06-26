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Zeka ölçen optik illüzyon: Resimdeki farklı baykuşu 237 kişiden sadece 4'ü bulabildi

Günümüzde zeka oyunları, sıradan düşünme kalıplarını aşarak bize yeni bakış açıları kazandırıyor. Renkli ve parlak arka planıyla görsel bir şölen sunan bu tür oyunlar, matematiksel becerilerimizi sadece geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yaratıcılığımızı ve problem çözme yeteneğimizi de zorluyor. Peki, resimdeki farklı baykuşu bulabilir misiniz?

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 09:58 Güncelleme 27 Haziran 2024, 09:58
Zeka ölçen optik illüzyon: Resimdeki farklı baykuşu 237 kişiden sadece 4’ü bulabildi

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Bugünün bulmacası, bir grup baykuş arasında saklanmış olan ve farklı fiziksel özelliklere sahip bir uzaylı baykuşu bulmanızı istiyor. Görsel, dikkatli bir gözlem gerektiren renklerle ve desenlerle dolu. Bakalım, zekanızı ve gözlem yeteneğinizi kullanarak bu bulmacayı çözebilecek misiniz?

HIZLICA İNCELEMEYE BAŞLAYIN

Baykuşlar arasında kendine has bir görünüşe sahip olan gizli karakterimizi bulmaya çalışın. Resimdeki 20 kuşun her birini dikkatle incelemeniz gerekecek. Göreviniz farklı olan bu gizemli baykuşu keşfetmek.

FARKLI BAYKUŞU GÖREBİLDİNİZ Mİ?

Bulmacamız görseli kolayca analiz etmeniz için 4 satır ve 5 sütuna bölünmüş durumda. Her bir satır ve sütundaki kuşları tek tek gözden geçirerek farklı olanı bulmaya çalışın.

İPUCU GELDİ

Eğer hala zorlanıyorsanız ve bulmacayı çözemediyseniz bir ipucu verelim. İlk satıra ve ikinci sütuna odaklanın. Burada bulunan baykuş, diğerlerinden farklı olarak gagasına sahip değil.

YERİNİ PAYLAŞIYORUZ

Bulmacanın çözümüne yardımcı olmak için farklı olan baykuşun yerini sol üst tarafta bir çember içine alarak işaretledik. Şimdi bu eğlenceli ve zihin açıcı oyunla gününüze renk katın ve mental yeteneklerinizi bir adım öteye taşıyın.

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