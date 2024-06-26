Zeka ölçen optik illüzyon: Resimdeki farklı baykuşu 237 kişiden sadece 4’ü bulabildi

Bugünün bulmacası, bir grup baykuş arasında saklanmış olan ve farklı fiziksel özelliklere sahip bir uzaylı baykuşu bulmanızı istiyor. Görsel, dikkatli bir gözlem gerektiren renklerle ve desenlerle dolu. Bakalım, zekanızı ve gözlem yeteneğinizi kullanarak bu bulmacayı çözebilecek misiniz?
HIZLICA İNCELEMEYE BAŞLAYIN
Baykuşlar arasında kendine has bir görünüşe sahip olan gizli karakterimizi bulmaya çalışın. Resimdeki 20 kuşun her birini dikkatle incelemeniz gerekecek. Göreviniz farklı olan bu gizemli baykuşu keşfetmek.
FARKLI BAYKUŞU GÖREBİLDİNİZ Mİ?
Bulmacamız görseli kolayca analiz etmeniz için 4 satır ve 5 sütuna bölünmüş durumda. Her bir satır ve sütundaki kuşları tek tek gözden geçirerek farklı olanı bulmaya çalışın.