Zeka ölçen optik illüzyon: Resimdeki farklı baykuşu 237 kişiden sadece 4’ü bulabildi

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Bugünün bulmacası, bir grup baykuş arasında saklanmış olan ve farklı fiziksel özelliklere sahip bir uzaylı baykuşu bulmanızı istiyor. Görsel, dikkatli bir gözlem gerektiren renklerle ve desenlerle dolu. Bakalım, zekanızı ve gözlem yeteneğinizi kullanarak bu bulmacayı çözebilecek misiniz?

HIZLICA İNCELEMEYE BAŞLAYIN Baykuşlar arasında kendine has bir görünüşe sahip olan gizli karakterimizi bulmaya çalışın. Resimdeki 20 kuşun her birini dikkatle incelemeniz gerekecek. Göreviniz farklı olan bu gizemli baykuşu keşfetmek.