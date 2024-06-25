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Zeka Testi: Doğru cevabı bulan FBI ajanı olabilir: 7 Saniyede Sahte Doktoru Bulabilir misiniz?

Bir hastane ortamında yer alan birçok doktor arasında sadece bir tanesi sahte. Göreviniz, yedi saniye içinde hangi doktorun sahte olduğunu bulmak. İşte bu zeka oyununu çözerken dikkate almanız gereken detaylar:

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 08:30 Güncelleme 26 Haziran 2024, 08:30
Zeka Testi: Doğru cevabı bulan FBI ajanı olabilir: 7 Saniyede Sahte Doktoru Bulabilir misiniz?

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Bugünün zeka oyununda, üç doktor figürü arasında saklanan bir sahtekârı tespit etmek sizin göreviniz. Görsel bulmaca, doktor kılığındaki suçluyu diğerlerinden ayırt etme yeteneğinizi test ediyor. İpucu veren detaylarla dolu olan bu bulmaca, beyninizi zorlayacak türden.

Bugünün zeka oyununda, bir sahtekâr doktoru bulma göreviyle karşı karşıyayız. Görsel bulmacada üç doktor arka arkaya sıralanmış durumda ve içlerinden biri gerçek bir doktor değil, sahte ve suçlu.

Görev, sadece yedi saniye içinde sahte doktoru tespit etmek. Görseli incelediğinizde, doktorların kıyafetlerine, duruşlarına ve kimliklerine dikkat etmek gerekiyor. Bu tür zeka oyunları genellikle detaylara dayalı ipuçları içerir ve hızlı düşünme yeteneğinizi sınar.

Bu bulmacayı çözmek için pratik yapmak önemli; her denemede daha hızlı ve doğru sonuçlar alabilirsiniz. Görsel bulmaca çözme becerisi, IQ seviyenizi test etmenin ve beyin egzersizi yapmanın keyifli bir yoludur.

ÇÖZÜM: Görseldeki doktorlardan sağ taraftaki kişi, sahte kimlik kartı taşıyor ve sahte doktor olarak tespit ediliyor.

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