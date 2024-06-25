Zeka Testi: Doğru cevabı bulan FBI ajanı olabilir: 7 Saniyede Sahte Doktoru Bulabilir misiniz?

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Bugünün zeka oyununda, üç doktor figürü arasında saklanan bir sahtekârı tespit etmek sizin göreviniz. Görsel bulmaca, doktor kılığındaki suçluyu diğerlerinden ayırt etme yeteneğinizi test ediyor. İpucu veren detaylarla dolu olan bu bulmaca, beyninizi zorlayacak türden.

Bugünün zeka oyununda, bir sahtekâr doktoru bulma göreviyle karşı karşıyayız. Görsel bulmacada üç doktor arka arkaya sıralanmış durumda ve içlerinden biri gerçek bir doktor değil, sahte ve suçlu.