SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kütahya'daki evlat vahşetinde flaş detay! Annesini ve üvey babasını öldürmeden önce silah ve çelik yelek almış! | İfadesinde cinsel sapkınlık iddiası

Kütahya’da 19 yaşındaki Mert’in annesini ve üvey babasını katletmeden hemen önce silah ve çelik yelek aldığı ortaya çıktı. İfadesinde annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu iddia eden katil evlat, cinayeti evden kovulduğu için işlediğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 10:32 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 10:40
Kütahya’daki evlat vahşetinde flaş detay! Annesini ve üvey babasını öldürmeden önce silah ve çelik yelek almış! | İfadesinde cinsel sapkınlık iddiası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kütahya'da annesini ve üvey babasını öldüren şüpheli, emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Zanlının cinayetten önce silah ve çelik yelek aldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan bir ikamette Mert F.Ş. (19) isimli genç, üvey babası Ünal Koçer (53) ile annesi Sevgi Koçer'i vurduktan sonra polis ekiplerine ihbarda bulunmuş, bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısı kilitli olduğundan kapıyı koçbaşı ile kırıp içeri girmişti.

Dubleks dairenin üst katına çıkıldığında KETEM'de ebe olarak çalışan Sevgi Koçer (48) ve kuaför Ünal Koçer (53) isimli şahısların ateşli silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Olay sonrasında şüpheli Mert F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

ÜVEY BABA ÜNAL KOÇERÜVEY BABA ÜNAL KOÇER

VAHŞETTEN ÖNCE ÇELİK YELEK ALMIŞ
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Mert F.Ş., annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu iddia ederek, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babası ile anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu, bunun üzerine çelik yelek, tabanca ve fişek aldığını, ayrıca evde annesine ait av tüfeği olduğunu ancak kendisinden korktukları için kurma kolunu çıkartıp sakladıklarını, kurma kolunu da temin ettiğini ifade etti.


YEMEK MASASINDAYKEN EVDEN KOVULUNCA DEHŞET SAÇTI
Olayı gerçekleştirmeden önce annesi ve üvey babasının kendisini evden kovduklarını belirten şüpheli Mert F.Ş., yemek masasında tartıştıklarını ve anne ve üvey babasının kendisini evden kovmaları üzerine odasından aldığı tüfek ve tabanca ile ilk olarak tüfekle annesine ateş ettiğini, ardından tüfekle bir el üvey babasına ateş ettiğini, kartuşun bitmesi üzerine belinden çıkardığı tabanca ile üvey babasına 3 el ateş ettiğini itiraf etti.

ANNE SEVGİ KOÇERANNE SEVGİ KOÇER

Katil zanlısı Mert F.Ş.'nin., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sağlık Bakanlığı’nda yeni dönem! Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
Türk Telekom
Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri
Emekli zammına 3 farklı hesap! SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak? Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşı hesaplaması
İsrail ordusu kara saldırısına mı hazırlanıyor? Han Yunus ve Refah’ta tahliye emri! Hasta ve yaralılar Avrupa Hastanesi’nden çıkarılıyor
Kabine’de bayrak değişimi | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte o isimler...
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım
Muhalif medyada kirli tezgah: Berat Albayrak’ın sözleri üzerinden manipülasyona giriştiler!
Memura enflasyon farkı! Temmuz’da kim, ne alacak? Öğretmen, hemşire, polis…
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 2 Temmuz 2024 hava durumu
Akaryakıtta 15 milyarlık vergi kaybının önüne geçecek! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde çalışmalar tamam: Kimler için zorunlu olacak?
Mevduatta Türk Lirası’nın payı % 50’yi geçti! ’Gri liste’den çıkmanın etkisi... TL’ye eğilim artabilir
ABD Yüksek Mahkemesi’nden Donald Trump kararı: Bazı konularda dokunulmazlığı var! Biden’dan ’tehlikeli emsal’ tepkisi
AK Parti ’tasarruf takip sistemi’ kuruyor! Tedbirlere tam uyum için yasa teklifi
SON DAKİKA