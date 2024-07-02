Kütahya’daki evlat vahşetinde flaş detay! Annesini ve üvey babasını öldürmeden önce silah ve çelik yelek almış! | İfadesinde cinsel sapkınlık iddiası

ÜVEY BABA ÜNAL KOÇER

VAHŞETTEN ÖNCE ÇELİK YELEK ALMIŞ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Mert F.Ş., annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu iddia ederek, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babası ile anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu, bunun üzerine çelik yelek, tabanca ve fişek aldığını, ayrıca evde annesine ait av tüfeği olduğunu ancak kendisinden korktukları için kurma kolunu çıkartıp sakladıklarını, kurma kolunu da temin ettiğini ifade etti.