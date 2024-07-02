İzmir’deki yürüyen merdiven kazası kamerada! Üçyol İstasyonu’nda kabus anları

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İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda, 11 kişinin arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. İzmir'de yürüyen merdiven kazası kamerada!



BU KAZA İLK DEĞİL

Ayrıca, daha önce de yine Üçyol Metro ve İZBAN Halkapınar İstasyonu'nda benzer kazalar meydana gelmişti.



Edinilen bilgiye göre, dün, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 11'i dengesini kaybederek düşmüştü.