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Zeka testi dile kolay: 347 kişiden sadece 6'sı 22 saniyede bulabildi! Resimdeki 8 kibrit nerede?

Sosyal medyada zihinleri meşgul eden yeni bir görsel bulmaca fenomeni yaşanıyor. Bu bulmacada, kullanıcılar bir çakmağın etrafına serpiştirilmiş kibrit çöplerinin sayısını doğru olarak belirlemeye çalışıyorlar. Bu görsel zeka testi, yüksek zeka seviyesine sahip kişilerin yalnızca 5 saniye içinde doğru yanıtı verebildiği öne sürülüyor. Ancak, resimdeki 8 kibriti sadece 347 kişiden 6'sı 22 saniye içinde bulabildi, bu da bulmacanın zorluk seviyesini ortaya koyuyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 08:58 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 08:58
Zeka testi dile kolay: 347 kişiden sadece 6’sı 22 saniyede bulabildi! Resimdeki 8 kibrit nerede?

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Resimde gösterilen sahne bir platform üzerinde kırmızı kibrit çöpleri ile çevrelenmiş bir çakmağı içeriyor. Testin püf noktası ise yalnızca serpiştirilmiş kibrit çöplerini değil, aynı zamanda çakmağın yüzeyine yansıyanları da saymakta yatıyor.

DETAYLARA DİKKAT!

Görselde başarılı bir şekilde tüm kibrit çöplerini tespit edebilmek için dikkatli bir gözlem yapmanız gerekmektedir.

Yansımalar, çakmağın parlak yüzeyinde kibrit çöplerinin bazılarını gizleyebilir, bu yüzden her detayı incelemeniz önem arz ediyor.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Çözüm sürecinde görseli adım adım analiz ederek, çakmağın etrafında toplamda 8 kibrit çöpü olduğunu görebilirsiniz. Bu zorlu görsel zeka testinde 8 kibrit çöpünün her biri, milyonlarca insanın merakla üzerinde durduğu resimde işaretlenmiş durumda.

Bu eğlenceli ve meydan okuyucu testle zeka seviyenizi ölçmeye ne dersiniz? Paylaşılan resim üzerinde bir kez daha göz atın ve yansımalara dikkat ederek tüm kibrit çöplerini saymayı deneyin. Unutmayın, bu tür testler hem gözlem yeteneğinizi hem de problem çözme kabiliyetinizi geliştirebilir.

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