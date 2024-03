Allah’ın 99 İsmi - Allah’ın İsimleri, Sıfatları, Fazileti - Esmaül Hüsna Okunuşu Ve Anlamı

21- El-Kâbıd: Dilediğine darlık veren.

22- El-Bâsıt: Dilediğine bolluk veren.

23- El-Hâfıd: Alçaltan, dereceleri düşüren.

24- Er-Râfi: Yükselten.

25- El-Mu'iz: İzzet veren, şeref bahşeden.

26- El-Müzil: Zillete düşüren.

27- Es-Semi: Her şeyi işiten.

28- El-Basîr: Her şeyi gören.

29- El-Hakem: Hüküm veren, hakkı batıldan ayıran.

30- El-Adl: Adaletli olan.

31- El-Latîf: Lütuf sahibi, en ince detaylara vakıf olan.

32- El-Habîr: Her şeyden haberdar olan.

33- El-Halîm: Acele etmeyen, yumuşak davranan.

34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri olmayan.

35- El-Gafûr: Çok bağışlayan.

36- Eş-Şekûr: Az amele çok sevap veren.

37- El-Aliyy: Yüceler yücesi.

38- El-Kebîr: Büyüklükte eşi benzeri olmayan.

39- El-Hafîz: Her şeyi koruyan.

40- El-Mukît: Her canlının rızkını veren.

41- El-Hasîb: Hesabı gören.

42- El-Celîl: Azamet ve büyüklük sahibi.

43- El-Kerîm: Keremi bol olan.

44- Er-Rakîb: Her an her şeyi gözleyen.

45- El-Mucîb: Duaları kabul eden.

46- El-Vâsi: Engin merhameti olan.

47- El-Hakîm: Hikmet sahibi.

48- El-Vedûd: Sevgi dolu olan.

49- El-Mecîd: Şanı yüce olan.

50- El-Bâis: Ölüleri dirilten.

51- Eş-Şehîd: Her şeye şahit olan.

52- El-Hakk: Mutlak gerçek ve hakikat.

53- El-Vekîl: İşleri güvenle yürüten.

54- El-Kaviyy: Pek güçlü.

55- El-Metîn: Sağlam, kuvvetli.

56- El-Veliyy: Dost, yardımcı.

57- El-Hamîd: Hamde layık, övülmeye değer olan.

58- El-Muhsî: Her şeyin sayısını bilen.

59- El-Mübdi: Her şeyi başlatan.

60- El-Muîd: Varlıkları tekrar yaratan.

61- El-Muhyî: Hayat veren.

62- El-Mümît: Ölüm veren.

63- El-Hayy: Daima diri olan.

64- El-Kayyûm: Varlıkları ayakta tutan.

65- El-Vâcid: Bulan, her istediğine ulaşan.

66- El-Macîd: Üstün şeref ve yücelik sahibi.

67- El-Vâhid: Tek olan, biricik.

68- Es-Samed: İhtiyaçları gideren, sığınılan.

69- El-Kâdir: Her şeye gücü yeten.

70- El-Muktedir: Dilediğini yapabilen.

71- El-Mukaddim: Öne alan, terfi ettiren.

72- El-Muahhir: Geri bırakan, erteleyen.

73- El-Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan.

74- El-Âhir: Varlığının sonu olmayan.

75- Ez-Zâhir: Açıkça belli olan.

76- El-Bâtın: Gizli olan.

77- El-Vâlî: İdare eden, yöneten.

78- El-Müteâlî: Yücelikte sınır tanımayan.

79- El-Berr: İyilik ve lütfu çok olan.

80- Et-Tevvâb: Tevbeleri kabul eden.

81- El-Müntekim: İntikam alan.

82- El-Afüvv: Affı çok olan.

83- Er-Raûf: Pek şefkatli.

84- Mâlik-ul Mülk: Mülkün sahibi.

85- Zül-Celâli vel İkrâm: Azamet ve keremi bol olan.

86- El-Muksit: Adaletli olan.

87- El-Câmi: Toplayan.

88- El-Ganiyy: Hiçbir şeye muhtaç olmayan.

89- El-Mugnî: Zengin eden.

90- El-Mâni: Engelleme gücüne sahip olan.

91- Ed-Dârr: Zarar veren.

92- En-Nâfi: Fayda veren.

93- En-Nûr: Işığın kaynağı.

94- El-Hâdî: Doğru yolu gösteren.

95- El-Bedî: Benzersiz ve eşsiz yaratıcı.

96- El-Bâkî: Ebedi olan.

97- El-Vâris: Mirasçı.

98- Er-Reşîd: Doğru yolu gösteren.

99- Es-Sabûr: Çok sabırlı.

Bu isimler, Allah'ın sınırsız gücünü, merhametini, adaletini ve bilgisini anlamamıza yardımcı olur. Her biri, O'nun kudretinin ve lütfunun farklı yönlerini vurgular.