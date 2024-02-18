Elif Lam Mim Suresi- Elif Lam Mim Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı Ve Faziletleri - Elif Lam Mim Suresi Dinle

Elif Lam Mim suresinin Türkçe meali ise şöyledir:

Elif Lâm Mîm.

Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir

Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.

İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.