Tebbet Suresi Kaç Ayet - Tebbet (Leheb) Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti! TEBBET SURESİ OKUNUŞU



Leheb Suresi Nasıl Okunur?

Leheb Suresi Arapça okunuşu oldukça kolaydır ve aşağıda verilmiştir:

• Bismillâhirrahmânirrahîm.

• Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.

• Mâ ağnâ 'anhu mâluhû ve mâ keseb.

• Seyaslâ nâran zâte leheb.

• Vemraetuhû hammâlete'l-hatab.

• Fî cîdihâ hablun min mesed.

Leheb Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?

Leheb Suresinin Türkçe meali şu şekilde verilmiştir:

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Ebu Leheb'in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya.

• Malı da kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (Kurtarmadı)

• (O) alevli bir ateşe girecektir.

• Karısı da odun hamalı (ve),

• Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)



Leheb Suresinin Fazileti Nedir?

Leheb Suresinin faziletleri aşağıdaki şekilde verilmiştir:

• Her türlü hastalık için okunabilen sureler arasında Leheb Suresi de yer almaktadır. Dua okunacak olan hasta bir kişiye 7 kez bu sure okunabilir.

• Nazar değen kişilere okunabilen sureler arasında bulunur. Nazar için okunacak olan kişiye 3 kere Leheb Suresi okunabilir.

• Davasında haklı olan biri, düşmanına karşı Leheb Suresini okuyabilir.

• Düşmanlık yapan zalim ve kötü bir kişiye karşı bin kere Leheb Suresi okunursa, o düşman helak olur.