SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Tebbet Suresi Kaç Ayet - Tebbet (Leheb) Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti! TEBBET SURESİ OKUNUŞU

TEBBET SURESİ OKUNUŞU - Tebbet Suresi, Kuran-ı Kerim'in dikkat çekici surelerinden biri olarak bilinir ve 111. sure olarak sıralanır. Mekke döneminde nazil olan bu sure, Kuran'ın indirilmeye başladığı Fatiha suresinden sonra gelen altıncı sure olarak kayıtlara geçmiştir. Surenin ismi, ilk ayetinde geçen "Tebbet" kelimesinden türetilmiştir ve bu kelime surenin ana temasını da yansıtarak dikkat çekici bir başlangıç sağlar. Peki Tebbet Suresi Kaç Ayet - Tebbet (Leheb) Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti Nedir?

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 12:40 Güncelleme 24 Nisan 2024, 12:40
Tebbet Suresi Kaç Ayet - Tebbet Leheb Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti! TEBBET SURESİ OKUNUŞU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TEBBET Suresi -Surenin hikmetleri alimler tarafından aktarılır. Ebu Leheb ölmeden önce bu surenin nazil olduğu bilinir. Sure, Ebu Leheb ve karısının ellerinin kuruyacağını belirttiği için pek çok sırra sahiptir. Tebbet Suresi, bir kimse hasta iken okunabilir. Ancak sure için herhangi bir okuma zamanı yoktur. Namazlardan sonra okunabilir. Tebbet Suresini bilmek oldukça önemlidir. Surenin okunuşu ise sıklıkla yapılmalıdır. Çünkü surenin faziletleri ve yararları oldukça fazladır. Tebbet Suresinin Arapça okunuşu, Türkçe meali ve hakkında genel bilgiler yazımızda verilmiştir.


Leheb Suresi Kaç Ayet?
Leheb suresinin ayet sayısı toplamda 5'tir. Kuran-ı Kerim'in 111.suresi olarak indirilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) döneminde, din düşmanlığı yapan Ebu Leheb için indirilen bir suredir. Tebbet Suresi, Ebu Leheb ve karısının yaşayacağı azapları bildirmektedir. Surenin esas anlamı ise malına ve gücüne güvenen zengin insanların, sahip oldukları güçlerine güvenmemeleri gerektiğini ve onları acı bir son bekleyebileceğini ifade etmektedir.



Tekvir Suresinden önce aynı zamanda da Fatiha suresinden sonra Mekke döneminde indirilen bir suredir. İndirimle sebebi ise Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e karşı duruş sergileyen Ebu Leheb'tir. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), Allahu Teala'nın yakınlarını İslam'a çağırması emrine karşılık Safa Tepesi'ne çıkar. Bu tepede yaşayan Kureyş kabilesine bağlı olan kişileri yanına çağırarak onlara İslam'ı anlatır. Bu sırada da Peygamberimizin amcası olan Ebu Leheb ona karşı durarak "Kuruyup yok olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?" der. Bu olayın ardından ise Tebbet Suresi, bir diğer adı ile Leheb Suresi inmiştir.


Leheb Suresi Nasıl Okunur?
Leheb Suresi Arapça okunuşu oldukça kolaydır ve aşağıda verilmiştir:
• Bismillâhirrahmânirrahîm.
• Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
• Mâ ağnâ 'anhu mâluhû ve mâ keseb.
• Seyaslâ nâran zâte leheb.
• Vemraetuhû hammâlete'l-hatab.
• Fî cîdihâ hablun min mesed.
Leheb Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Leheb Suresinin Türkçe meali şu şekilde verilmiştir:
• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
• Ebu Leheb'in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya.
• Malı da kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (Kurtarmadı)
• (O) alevli bir ateşe girecektir.
• Karısı da odun hamalı (ve),
• Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)


Leheb Suresinin Fazileti Nedir?
Leheb Suresinin faziletleri aşağıdaki şekilde verilmiştir:
• Her türlü hastalık için okunabilen sureler arasında Leheb Suresi de yer almaktadır. Dua okunacak olan hasta bir kişiye 7 kez bu sure okunabilir.
• Nazar değen kişilere okunabilen sureler arasında bulunur. Nazar için okunacak olan kişiye 3 kere Leheb Suresi okunabilir.
• Davasında haklı olan biri, düşmanına karşı Leheb Suresini okuyabilir.
• Düşmanlık yapan zalim ve kötü bir kişiye karşı bin kere Leheb Suresi okunursa, o düşman helak olur.


Leheb Suresi Neden Bahseder?
Leheb Suresinin bahsettiği konu genel hatları ile Ebu Leheb'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'e karşı olan düşmanlığını konu alır. Allah, Ebu Leheb'i kınayıp sureye başlamış ve bu tür kişilerin hep olacağını ifade etmiştir. Leheb Suresinde Ebu Leheb'in ellerinin kuruyacağı ve de kuruduğu bildirilmiştir. Leheb Suresinin bir diğer adı olan Tebbet Suresinin anlamı ise "Kurusun ve Kahrolsun" şeklinde bilinir.

Diğer Sureler İçin Tıklayınız

Enam Suresi

Haşr Suresi

Leheb Suresi

Taha Suresi

A'râf Suresi

Beyyine Suresi

Cin Suresi

Duhan Suresi

Elham Suresi

Elif Lam Mim Suresi

Felak Suresi

Fetih Suresi

Furkân Suresi

Gulya Suresi

Isra Suresi

İhlas Suresi

İmran Suresi

İnşirah Suresi

Kaf Suresi

Maun Suresi

Meryem Suresi

Mülk Suresi

Nas Suresi

Nebe Suresi

Nuh Suresi

Nisâ Suresi

Taha Suresi

Tekasür Suresi

Tevbe Suresi

Yasin Suresi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Online İngilizce öğrenme
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Yeni müfredat mesajı: Tarih belli oldu
Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan ’kar hırsı dizginlenecek’ demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Aslan’dan bomba hamle! Porto’nun yıldızı geliyor
Çöl tozu bir ilde okulların tatil edilmesine neden oldu! Uzmanlardan işiniz yoksa dışarı çıkmayın uyarısı | 25 Nisan 2024 hava durumu
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
SON DAKİKA