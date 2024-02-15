Haşr Suresi Okunuşu - Haşr Suresi Fazileti Nedir? Haşr Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Anlamı!

HAŞR SURESİNİN SON 3 AYETİ NEDİR?

24 ayetten oluşan surenin son 3 ayeti, peygamber efendimizin hadislerinde geçtiğine göre her sabah 3 kez okunması gereken ayetlerdir. Surenin son 3 ayeti şu şekildedir:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.

Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn.

Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm.

Haşr Suresinin Son 3 Ayetin Türkçesi Nedir?

Huvallahullezi olarak bilinen Haşr suresinin son 3 ayetinin Türkçe karşılığı şu şekildedir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân'dır, Rahîm'dir.

O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik ( Padişah ) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah'a muşriklerin şirkinden.

O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakimdir Peygamber efendimizin hadislerinde Haşr suresinin birkaç kez geçtiği bilinir. Haşr suresi, Medine döneminde inmiştir ve toplam 24 ayetten oluşur.

Haşr suresiyle ile ilgili hadis-i şerifler şunlardır:

Sure-i Haşr'in son ayetlerini okuyan için cennet, cehennem, Arş-ı A'lâ, kürsî, hicaplar, semalar, yedi kat yerler, zehirli hayvanlar, kuşlar, ağaçlar, güneş, ay, melekler ve diğer mahlukat istiğfar eder; Cenab-ı Hakk'dan affolunması için niyaz ederler; o günün gündüzünde veya gecesinde ölürse, şehit olarak ölür.

"Eûzü billâhi's-Semî'ıl-Alîmi mine'ş-Şeytânirracîm"

Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah'a sığınırım' der ve Haşir Sûresi'nin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehid olarak ölür. Kim geceye girerken okursa o da aynı dereceye ulaşır."