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Felak ve Nas Suresi Dinle - Felak- Nas Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Anlamı

Felak ve Nas Suresi 5 ayetten oluşur. Birbirlerine ses olarak da benzeyen sureler sürekli olarak birlikte okunan sureler arasındadır. Surelerin abdestsiz okunması önerilen bir durum değildir. Abdest alındıktan ve ruh ile vücut temizlendikten sonra duaları ve sureleri okumak daha hayırlıdır.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 15:41 Güncelleme 12 Haziran 2024, 15:41
Felak ve Nas Suresi Dinle - Felak- Nas Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Anlamı

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Felak-Nas Suresi - Felak Suresi, Kuran-ı Kerim'in 113. suresi olup 5 ayetten oluşur. Bu sure, şafak vakti doğan her türlü kötülükten, kıskançlıktan ve hasetten korunma niyetiyle okunur. Nas Suresi ise Kuran'ın 114. ve son suresidir ve yine 5 ayet içerir. Nas Suresi, insanların kalplerine vesvese veren, gizli ve açık şerrinden korunmak amacıyla okunur. Her iki sure de, bireyi manevi olarak güçlendirerek, kötü niyetli varlıklara ve düşüncelere karşı bir kalkan görevi görür.

Felak Suresi Arapça Yazılışı

Nas Suresi Arapça Yazılışı

Nas Suresi Türkçe

Arapça bilmeden Türkçe okumak isteyenler de dualarını ve surelerini okuyabilirler. Felak ve Nas sureleri bu dua ve sureler arasında en sık okunanlardandır. Nas Suresi'nin Türkçesi şudur:

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Gul e'ûzu bi-Rabbi'n-nâs.

2- Meliki'n-nâs.

3- İlâhi'n-nâs.

4- Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs.

6- Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Nas Suresi Meali

Duaların anlamını bilmek de bu duaları ve süreleri okumak kadar önemlidir. Nas suresinin Türkçe meali şu şekilde çevrilir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3- İnsanların (gerçek) ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.

6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım.)

Felak Suresi Türkçe

Felak suresini okumak ve ezberlemek her Müslümanın yapması gereken şeylerden biridir. Felak suresinin Türkçe harflerle okunuşu şu şekildedir:

1- Gul e'ûzu bi-Rabbi'l-felak.

2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

4- Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Meali

Felak suresinin taşıdığı anlam şu şekildedir:

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

Felak ve Nas Suresi Dinle

Ayet-el Kürsi

Ayet-el Kürsi, Felak ve Nas Sureleri ile birlikte okunduğunda, imanı olan herkes için adeta görünmez bir kalkan oluşturur. Kötülüklerin ve müsibetlerin tamamını uzaklaştırır. Ayet-el Kürsi'nin Türkçe harflerle yazılışı ve Türkçe meali şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayet'el Kürsi duasının Türkçe meali şu şekildedir:

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.


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