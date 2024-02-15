Almanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Evlenerek Alman vatandaşı nasıl olunur? Almanya vatandaşlığı nasıl alınır?

Almanya vatandaşlığı almak isteyen kişilerden hükümet, gerekli gördüğü durumlarda farklı koşullar da talep edebilir. Ek şartların yerine getirilmemesi durumlarında ise hükümetin kişilere vatandaşlık vermeme hakkı vardır.

Evlilik yolu ile Almanya vatandaşlığı alacak olan kişilerin yerine getirmeleri gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:

👉Almanya Vatandaşlık Fiyatı Ne Kadardır?

Almanya vatandaşı olacak kişilerin başvuruları esnasında ödemeleri gereken ücret 255 Euro olarak belirlenmiştir. Ancak bu ücret, sadece 18 yaşını doldurmuş olan kişiler için geçerlidir. 18 yaşından küçük ve çocuk sayılan kişiler için ödenmesi gereken ücret ise 51 euro olarak belirlenmiştir.

👉Alman Vatandaşlığı İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Alman vatandaşı olabilmek için devlet tarafından talep edilen genel evraklar şöyle belirlenmiştir: