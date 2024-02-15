SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Almanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Evlenerek Alman vatandaşı nasıl olunur? Almanya vatandaşlığı nasıl alınır?

Alman vatandaşlığının alınabilmesi için Almanya hükümeti tarafından konmuş olan belli başlı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Vatandaşlık alma hakkı ile ilgili sunulan her durum için şartlar farklı talep edilir. Bu koşullar yerine getirildikten sonra kişilerin gerekli belgeler ile beraber ilgili birimlere gitmesi ve evraklarını teslim etmeleri gereklidir.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 22:43 Güncelleme 15 Şubat 2024, 22:43
Almanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Evlenerek Alman vatandaşı nasıl olunur? Almanya vatandaşlığı nasıl alınır?

Almanya vatandaşlığı alabilmek için, Alman hükümeti tarafından belirlenen bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Vatandaşlık alma süreci ve hakkı ile ilgili her durum için farklı koşullar talep edilir. Bu koşulların yerine getirilmesinin ardından, kişilerin gerekli belgeleri toplayarak ilgili birimlere başvurmaları ve evraklarını teslim etmeleri gerekir. Peki Almanya vatandaşlığı nasıl alınır? Almanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Evlenerek Alman vatandaşı nasıl olunur?

Alman vatandaşlığına sahip olabilmek için Almanya tarafından sunulmuş olan 3 farklı yol mevcuttur:

  • Kan bağı ile Alman vatandaşlığı alma
  • Evlilik ile Alman vatandaşlığı alma
  • Almanya'da belirli bir süre yaşama

👉Almanya Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Alman vatandaşlığının alınabilmesi için Almanya hükümeti tarafından konmuş olan belli başlı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Vatandaşlık alma hakkı ile ilgili sunulan her durum için şartlar farklı talep edilir. Bu koşullar yerine getirildikten sonra kişilerin gerekli belgeler ile beraber ilgili birimlere gitmesi ve evraklarını teslim etmeleri gereklidir.

👉Almanya Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?

Almanya'dan vatandaşlık alınabilmesi için devlet yerine getirilmesi gereken şartlar şöyle sıralanmıştır:

  • Almanya'da en az 8 yıl yaşamak ve süresiz oturma izni sahibi olmak
  • Almanca dil yeterliliğin en az B1 seviyesinde olması
  • Almanya'nın yaşam düzeni, demokratik konumu ve sosyal hayatına uyum sağlamış olmak
  • Almanya vatandaşlığı alabilmek için herhangi bir suçtan dolayı mahrum bırakılmamış olmak

Ülke tarafından talep edilen bu temel şartların yanında, gerekli görülmesi durumlarında kişilerden farklı koşullar da istenir.

👉Evlenerek Alman Vatandaşı Nasıl Olunur?

Evlilik yolu ile Almanya vatandaşlığı alacak olan kişilerin yerine getirmeleri gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:

  • Geçerli bir evliliğin olması ve kişilerin ülkeye girişinden kısa bir süre sonra evleneceğini resmi olarak kanıtlayabilmesi
  • Evliliğin gerçekleşmesinden sonra evlenen çiftin beraber yaşayacaklarını taahhüt etmeleri
  • A1 düzeyinde Almanca bildiğini kanıtlamak
  • Evlendikten sonra aile içinde maddi geçim güvencesinin sağlanmış ve belgelenebilir olması
  • Geçerli bir pasaporta sahip olmak
  • Almanya'ya giriş yasağına sahip olmamak
  • Daha önce kamu güvenliğini tehlikeye sokmak gibi sebepler dolayısıyla sınır dışı edilmemiş olmak

Almanya vatandaşlığı almak isteyen kişilerden hükümet, gerekli gördüğü durumlarda farklı koşullar da talep edebilir. Ek şartların yerine getirilmemesi durumlarında ise hükümetin kişilere vatandaşlık vermeme hakkı vardır.

👉Almanya Vatandaşlık Fiyatı Ne Kadardır?

Almanya vatandaşı olacak kişilerin başvuruları esnasında ödemeleri gereken ücret 255 Euro olarak belirlenmiştir. Ancak bu ücret, sadece 18 yaşını doldurmuş olan kişiler için geçerlidir. 18 yaşından küçük ve çocuk sayılan kişiler için ödenmesi gereken ücret ise 51 euro olarak belirlenmiştir.

👉Alman Vatandaşlığı İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Alman vatandaşı olabilmek için devlet tarafından talep edilen genel evraklar şöyle belirlenmiştir:

  • Almanya vatandaşı olmak istendiğine dair Almanca olarak yazılmış ve imzalanmış dilekçe
  • Doğum belgesi
  • Kazanç belgeleri (Son 3 aya ait maaş bordroları ve fotokopileri)
  • Almanca dilinin bilgisinin yeterli seviyede olduğunu kanıtlayan diploma veya okul belgesi
  • devletten maddi yardım alınıyorsa, yardım ya da işsizlik parasının alındığına dair belgeler ve fotokopileri
  • Geçerliliği bulunan pasaport ve pasaportta bulunan boş sayfaların birer fotokopisi
  • Evlilik cüzdanı
  • Boşanma durumu yaşamış kişilerin mahkeme kararlarının orijinali ile Almanca tercümesinin yapılmış olduğu belgeleri
  • Varsa çocukların okul karneleri

👉Almanya'da Doğan Türk Çocuğun Hakları Nelerdir?

Doğumu Almanya'da gerçekleşmiş olan Türk çocuklarına Almanya'da doğmaları sebebi ile vatandaşlık hakkı tanınır. Buna ek olarak, Almanya'da yaşayan ve vatandaş olarak kabul edilmiş herkes ile eşit haklara sahiptir. Annesi ya da babası Alman vatandaşı ise, 25 yaşana gelene kadar eğitim masraflarının bir kısmı devlet tarafından karşılanır. 18 yaşına kadar da Almanya vatandaşlığı hakkı vardır. Daha sonra talep ederse çocuğun vatandaşlıktan çıkma ve farklı bir ülkenin vatandaşı olma hakkı mevcuttur.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
Galatasaray Sparta Prag’ı son dakikada mağlup etti
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu savaşında İzmir bombası! Özel o toplantıya katıldı | Cemil Tugay yere düştü
Esra Erol’da harem kuran sahte Mehdi skandalı | Değnekli işkencenin tarifi ortaya çıktı! Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu: Söz konusu değil...
Başkan Erdoğan’dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar
CHP’de 1 Nisan hazırlığı: Tek hesapları koltuk! Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirmeyen ilçeye aday atanmadı
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! Bakanlık duyurdu: Yeri tespit edildi! Tam 51 metre derinlikte! Soruşturma başlatıldı
Beyaz Saray’da Moskova paniği: Putin savaş meydanını uzaya taşıyor! Kremlin’den cevap geldi: Kötü niyetli fantezi
CHP’den şimdi de slogan hırsızlığı! Özgür Özel açıkladı gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 450 FETÖ’cüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştay’a tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum
CHP’de kriz bitmiyor! Özgür Özel başka konuşuyor Gürsel Tekin başka... 40 yıldır CHP’deyim ben böyle bir dönem görmedim
PKK’ya karşı Irak’la iş birliği olacak mı? Başkan Erdoğan Talabani’yi uyardı: Daha sıkı adımlar atmaktan çekinmeyiz
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek
EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber
SON DAKİKA