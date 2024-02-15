Almanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Evlenerek Alman vatandaşı nasıl olunur? Almanya vatandaşlığı nasıl alınır?

👉Evlenerek Alman Vatandaşı Nasıl Olunur?
Evlilik yolu ile Almanya vatandaşlığı alacak olan kişilerin yerine getirmeleri gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:
- Geçerli bir evliliğin olması ve kişilerin ülkeye girişinden kısa bir süre sonra evleneceğini resmi olarak kanıtlayabilmesi
- Evliliğin gerçekleşmesinden sonra evlenen çiftin beraber yaşayacaklarını taahhüt etmeleri
- A1 düzeyinde Almanca bildiğini kanıtlamak
- Evlendikten sonra aile içinde maddi geçim güvencesinin sağlanmış ve belgelenebilir olması
- Geçerli bir pasaporta sahip olmak
- Almanya'ya giriş yasağına sahip olmamak
- Daha önce kamu güvenliğini tehlikeye sokmak gibi sebepler dolayısıyla sınır dışı edilmemiş olmak
Almanya vatandaşlığı almak isteyen kişilerden hükümet, gerekli gördüğü durumlarda farklı koşullar da talep edebilir. Ek şartların yerine getirilmemesi durumlarında ise hükümetin kişilere vatandaşlık vermeme hakkı vardır.
👉Almanya Vatandaşlık Fiyatı Ne Kadardır?
Almanya vatandaşı olacak kişilerin başvuruları esnasında ödemeleri gereken ücret 255 Euro olarak belirlenmiştir. Ancak bu ücret, sadece 18 yaşını doldurmuş olan kişiler için geçerlidir. 18 yaşından küçük ve çocuk sayılan kişiler için ödenmesi gereken ücret ise 51 euro olarak belirlenmiştir.
👉Alman Vatandaşlığı İçin Hangi Belgeler Gereklidir?
Alman vatandaşı olabilmek için devlet tarafından talep edilen genel evraklar şöyle belirlenmiştir:
- Almanya vatandaşı olmak istendiğine dair Almanca olarak yazılmış ve imzalanmış dilekçe
- Doğum belgesi
- Kazanç belgeleri (Son 3 aya ait maaş bordroları ve fotokopileri)
- Almanca dilinin bilgisinin yeterli seviyede olduğunu kanıtlayan diploma veya okul belgesi
- devletten maddi yardım alınıyorsa, yardım ya da işsizlik parasının alındığına dair belgeler ve fotokopileri
- Geçerliliği bulunan pasaport ve pasaportta bulunan boş sayfaların birer fotokopisi
- Evlilik cüzdanı
- Boşanma durumu yaşamış kişilerin mahkeme kararlarının orijinali ile Almanca tercümesinin yapılmış olduğu belgeleri
- Varsa çocukların okul karneleri
👉Almanya'da Doğan Türk Çocuğun Hakları Nelerdir?
Doğumu Almanya'da gerçekleşmiş olan Türk çocuklarına Almanya'da doğmaları sebebi ile vatandaşlık hakkı tanınır. Buna ek olarak, Almanya'da yaşayan ve vatandaş olarak kabul edilmiş herkes ile eşit haklara sahiptir. Annesi ya da babası Alman vatandaşı ise, 25 yaşana gelene kadar eğitim masraflarının bir kısmı devlet tarafından karşılanır. 18 yaşına kadar da Almanya vatandaşlığı hakkı vardır. Daha sonra talep ederse çocuğun vatandaşlıktan çıkma ve farklı bir ülkenin vatandaşı olma hakkı mevcuttur.