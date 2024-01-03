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Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? 400 milyon TL'nin hangi ile çıktığı açıklandı! 2024 MPİ büyük ikramiye kazananı kim, hangi şehirden?

Türkiye, yılbaşı gecesinde gerçekleşen Milli Piyango özel çekilişiyle büyük bir heyecana tanıklık etti. 2024'e muhteşem bir başlangıç yapmak isteyen milyonlarca kişi, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kime çıktığını merakla bekliyordu. Sisal Şans tarafından yapılan açıklama sonrasında büyük ödülün nerede kazanıldığı ortaya çıktı. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 23:10 Güncelleme 03 Ocak 2024, 23:13
Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? 400 milyon TL’nin hangi ile çıktığı açıklandı! 2024 MPİ büyük ikramiye kazananı kim, hangi şehirden?

Yılbaşı gecesi, Türkiye genelinde milyonlarca kişi, Sisal Şans tarafından düzenlenen Milli Piyango özel çekilişiyle bir araya geldi. 2024'e muhteşem bir başlangıç yapmak isteyen katılımcılar, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kime çıkacağını merakla bekledi. Son gelen açıklama ile birlikte 400 milyon TL'nin kime çıktığı belli oldu. İşte detaylar...

2024 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

400 milyon TL'nin çıktığı numaralar 3-5-5-0-0-5-4 oldu.

Milli Piyango, yılbaşı çekilişinde 400 milyon TL isabet eden biletle ilgili açıklama yaptı. Sisal Şans tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

KOLOMBİYA İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan, "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına" ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz kapsamında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

1969 DOĞUMLU ERKEK BİR VATANDAŞA ÇIKTI

31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul'da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, "İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı" iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.

Milli Piyango Online'da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi yasal olarak zorunludur. Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye'de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır.

Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz.

GEÇEN SENE MİLLİ PİYANGO NEREYE ÇIKTI?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 4 çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye kazanan numara 6530303 oldu. Biletler; Giresun-Merkez, İstanbul-Şişli ve Bursa-Osmangazi'den çıktı.

MİLLİ PİYANGO'DA SON 7 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

2022 yılında - 6530303

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

2017 yılında - 2796288

2016 yılında – 0556013

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