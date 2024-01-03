Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? 400 milyon TL’nin hangi ile çıktığı açıklandı! 2024 MPİ büyük ikramiye kazananı kim, hangi şehirden?

Yılbaşı gecesi, Türkiye genelinde milyonlarca kişi, Sisal Şans tarafından düzenlenen Milli Piyango özel çekiliş iyle bir araya geldi. 2024'e muhteşem bir başlangıç yapmak isteyen katılımcılar, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kime çıkacağını merakla bekledi. Son gelen açıklama ile birlikte 400 milyon TL'nin kime çıktığı belli oldu. İşte detaylar...

400 milyon TL'nin çıktığı numaralar 3-5-5-0-0-5-4 oldu.

Milli Piyango, yılbaşı çekilişinde 400 milyon TL isabet eden biletle ilgili açıklama yaptı. Sisal Şans tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

KOLOMBİYA İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan, "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına" ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz kapsamında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.