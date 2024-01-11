En güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli, en yeni Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 💬REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024! Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..

Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olsun. Regaib, istemek demek; o halde bağışlanmak isteriz ya Rab…Kandil'iniz mübarek olsun. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.