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Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e hapis şoku | Müstehcen görüntüleriyle gündeme gelmişti! "Pişmanım" dedi ama...

Geçtiğimiz günlerde sosyal Medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Onlyfans hesabında paylaştığı görüntülerinin yayılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alınmıştı. Onlyfans hesabında paylaştığı görüntülerinin yayılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alınan Bağdaçiçek ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak Bağdaçiçek, bu sefer İslam diniyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle şikayet edildi. Gizem Bağdaçiçek'in  "Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 15:50 Güncelleme 10 Ocak 2024, 15:50
Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek’e hapis şoku | Müstehcen görüntüleriyle gündeme gelmişti! Pişmanım dedi ama...

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüyle ilgili yapılan şikayetler nedeniyle 7 Aralık'ta gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gizem Bağdaçiçek, İslam diniyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle şikayet edildi. Şikayetin ardından yapılan soruşturma tamamlandı.

Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e hapis şoku!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şikayeti yapılan sosyal medya hesabının Gizem Bağdaçiçek'e ait olduğunun belirlendiği anlatıldı.

Şüpheli Gizem Bağdaçiçek hakkında ifadesinin alınması için talimat yazıldığı ancak kendisine ulaşılamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

"BU PAYLAŞIMLARDAN PİŞMANIM"
Yakalama kararının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Gizem Bağdaçiçek ifadesinde, "Bana göstermiş olduğunuz sosyal medya hesabı bana aittir. Sözkonusu paylaşımları ben yaptım. Ancak kötü bir amacım yoktu. Paylaşmış olduğum bazı sözler bazı söz yazarlarının yazılarıdır.

Benim İslam dinini aşağılamak gibi bir niyetim yoktur. Sosyal medyada mizah amaçlı paylaşımlar yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı pişmanım. Yine dosyada göstermiş olduğunuz ikinci sosyal medya hesabı bana ait değil. Benim fotoğrafım kullanılarak adıma açılmış bir hesap" dedi.

1 YILDAN 9 AYA HAPİS İSTEMİ
İddianamede sosyal medya hesabından şüphelinin yapmış olduğu paylaşımların, İslam dinini ve dini değerleri alenen aşağılayacak nitelikte olduğu ve söz konusu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi.

İddianamede, Gizem Bağdaçiçek'in 'Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 7 ay 15 günden 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sosyal medyada yine müstehcenlik! Gizem Bağdaçiçek ahlaksız pozları yüzünden gözaltına alınmıştı! Serbest kalır kalmaz pornografik paylaşımlarını sürdürdü
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