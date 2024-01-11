Regaip Kandili orucu ne zaman, saat kaçta açılır 2024? 11 Ocak 2024 İL İL SAHUR- İFTAR VAKTİ!

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

REGAİP KANDİLİ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Regaip Kandili orucunun niyeti için şu açıklamayı yapmıştır:

"Regaip Kandili orucu, nafile bir oruçtur. Bu oruç için, 'yarınki Regaip Kandili orucuna niyet ettim' şeklinde niyet etmek yeterlidir. Ayrıca, 'Allah rızası için Regaip Kandili orucuna niyet ettim' şeklinde de niyet edilebilir."

Bu nedenle, Regaip Kandili orucu tutacak olan kişiler, yukarıdaki şekilde niyet ederek oruçlarını tutabilirler. Niyet etmek için, sahura kalkmak ve oruç tutmaya niyet etmek yeterlidir.