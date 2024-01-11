Bugün (11 Ocak 2024) ne kandili? BUGÜN KANDİL Mİ 2024? Regaip Kandili bu gece mi idrak edilecek?

2024 yılında, İslam aleminin en müstesna zamanlarından biri olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Bu kandil, mübarek üç ayların başlangıcını işaret eder ve müslümanlar için derin bir manevi anlam taşır. Bu özel gece, her yıl olduğu gibi bu yıl da müslümanlar tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Regaip Kandili, İslami takvime göre Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelir ve müslümanlar için özel bir anlam ifade eder. Regaip Kandili'nde müslümanlar, namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve çeşitli dualar ederek geceyi ibadetle geçirirler. Bu gece, Allah'a daha yakın olma ve manevi huzuru deneyimleme fırsatı olarak görülür. Özellikle, bu gecede yapılan duaların kabul olacağına dair güçlü bir inanç vardır.