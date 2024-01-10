Üç büyük soruşturmaya 3 yeni savcı! Dilan Polat, Özlem Öz, Tuzlaspor Başkanı...

3 SORUŞTURMAYA 3 YENİ SAVCI

Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmaları için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi.

Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken, her soruşturma için bir savcı görevlendirildi.

TAYYARGİLLERE AİT 3 ŞİRKETE DE KAYYUM ATANMIŞTI

24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN