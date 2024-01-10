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Üç büyük soruşturmaya 3 yeni savcı! Dilan Polat, Özlem Öz, Tuzlaspor Başkanı...

Gündemden düşmeyen fenomenler Dilan-Engin Polat, Tayyar-Özlem Öz ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki soruşturmalarının yeni savcıları, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan kararname sonrası belli oldu. Daha öncesinde söz konusu 3 önemli soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Gökalp Kökçü’nin görev yerinin değişmesiyle birlikte her soruşturma için 3 farklı Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 18:40 Güncelleme 10 Ocak 2024, 18:41
Üç büyük soruşturmaya 3 yeni savcı! Dilan Polat, Özlem Öz, Tuzlaspor Başkanı...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatılmıştı.

Polat ailesine yönelik soruşturmada Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 büyük soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan kararnameyle Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirilmişti. Savcı Gökalp Kökçü Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.

3 SORUŞTURMAYA 3 YENİ SAVCI
Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmaları için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi.

Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken, her soruşturma için bir savcı görevlendirildi.

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24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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