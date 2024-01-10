Regaip Kandili neden önemli, bu gecede ne oldu? Regaip Kandili ibadetleri neler? Hadisleri, duaları, ayetleri...

Bu gece, Müslümanlar için manevi bir öneme sahiptir ve ibadetle geçirilmesi önerilir. Regaip Kandili'nin önemi, anlamı ve faziletleri, bu özel gecede gerçekleştirilen ibadetlere odaklanarak değerlendirilmektedir.

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

"Reğîb" kelimesi ise "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır2 Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.