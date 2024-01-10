Regaip Kandili neden önemli, bu gecede ne oldu? Regaip Kandili ibadetleri neler? Hadisleri, duaları, ayetleri...

Bu gece, Müslümanlar için manevi bir öneme sahiptir ve ibadetle geçirilmesi önerilir. Regaip Kandili'nin önemi, anlamı ve faziletleri, bu özel gecede gerçekleştirilen ibadetlere odaklanarak değerlendirilmektedir.
Bu gece, Müslümanlar için manevi bir öneme sahiptir ve ibadetle geçirilmesi önerilir. Regaip Kandili'nin önemi, anlamı ve faziletleri, bu özel gecede gerçekleştirilen ibadetlere odaklanarak değerlendirilmektedir.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor.
Bu sene Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ NEDİR?
Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.
"Reğîb" kelimesi ise "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.
Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır2 Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.
REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ, ANLAMI, FAZİLETLERİ
Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir.
HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN SARF MALZEMELERİ ALIMI İŞİ
Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.
REGAİB GECESİ NE OLDU?
İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.