Faciaya ramak kala! İETT otobüsü direğe çarptı: 5 yaralı

3 MİLYON DEVRETTİ

5+1 BİLEN çıkmayınca 3 milyon 122 bin lira devretti. 5 bilenler 15 bin 628'er, 4+1 bilenler bin 30'ar, 4 bilenler 108'er, 3+1 bilenler 55'er, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 23'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 12'şer lira ikramiye alacak.

YORGUN MERMİ TERÖRÜ

Yorgun mermi terörü bir türlü bitmedi. Karadeniz Bölgesi'nde gelenek haline gelen düğün, nişan, festival, maç sonrası veya asker uğurlamalarında tabanca ile havaya açılması çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. En fazla yorgun mermi vakalarının yaşandığı iller arasında yer alan Trabzon'da son 8 yılda 5 kişi ölürken, 96 kişi ise yaralandı. 5 yıl önce Feyzanur Keleş (15) ve 3 yıl önce de Emir Yuşa Atıcı (15), Trabzon'da yorgun mermiye kurban gitmişti.

ON NUMARA

Kayseri'de yalnız yaşayan Sıdıka Umay (90), 2 yıl önce çocuklarının aldığı cep telefonuna rağmen 1980'den beri kullandığı 44 yıllık ahizeli telefonu ile iletişim kuruyor. Umay, "Misafirlerim gelip, 'Sen nasıl bu telefonu kullanıyorsun?' dediklerinde 'Bundan başkası ile konuşamam. Bu benim hem arkadaşım hem yoldaşım' diyorum. Çocuklara cep telefonu kullanmalarını tavsiye etmiyorum" dedi.



ATM'Yİ BİLE KANDIRDILAR

İstanbul'da dolandırıcılar, ATM'lerin dahi ayırt edemediği sahte dolar bastı. 33 adet 100 doları teker teker ATM'ye yükledi. Dolandırıcılar banka görevlisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Paraların Türk lirasına çevrilip transfer edildiğini öğrenildi. 4 şüpheli, tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



KÖR'DÜĞÜN'

Zonguldak Kozlu'da fotoğrafçılık yapan Nejat Kaskun (36), 20 Temmuz 2023 akşamı düğün çekiminden gelip, görüntüleri aktardığı sırada ani bir elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisi sonrası hard diskte arıza meydana gelince, 12 çiftin düğününün videolarına tekrar ulaşamadı. Çiftler 'en mutlu günleri'ni hatırlatacak videolara erişemezken, fotoğrafları teslim edildi. Fotoğrafçı Kaskun, ardından hard diskteki verileri kurtarabilmek için İstanbul'da firmalarla görüştü. 3 firmadan ret cevabı alan Kaskun, daha sonra yurt dışı menşeili bir firmayla anlaşarak hard diski Rusya'ya gönderdi. Diskte 'okuyucu kafa arızası' ve 'plakalarında metal tozlaşması' tespit edildi. 5 aydır görüntüler için çaba harcanırken, şikayetçi olmayan çiftler yine de güzel haber bekliyor.



YAZIN GELİYOR...

Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), caretta caretta Tuba'ya 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktı. Akdeniz'in en uzun süre izlenebilen hayvanı olan 25-30 yaşlarındaki caretta carettanın sinyali kesildi. Takipçi sayısı 9 milyonu geçen Tuba'nın bu yaz Dalyan'a dönüp yuva yapması bekleniyor.



MEMLEKET ŞEFKATİ

Muğla'da aşçılık alanında aldığı üniversite eğitiminin ardından turistlik otellerde şef aşçı olarak çalışan Murat Ulu, baba toprağı Kastamonu Taşköprü'deki Alatarla köyüne döndü. Şimdi her yıl tonlarca sarımsağı üreterek yurdun dört bir yanına ulaştırıyor.



TEHLIKELİ ROTA

Balon balığı, Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşti. Hatay İskenderun'da 7 kişilik aileyi zehirledi. Şimdi de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle rotasını değiştirdi. İzmir ve İstanbul'a yöneldi. İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Metin Karan, balon balığının bütün türlerinin zehirli olduğunu belirtti. "Eskiden kış ayları daha soğuk geçtiği için bölgemizde yoktu. Türkiye'de ucuz olduğu için balıkçılar da avlamak istemiyor. Bu nedenle her geçen sene sayıları artıyor" dedi.

TOZUTTULAR

Bursa'da 3 kişi, benzin istasyonunda sucuk yıkarken görüntülendi. Şüphelilerin savunması şoke etti: Tozlanmışlardı!

'MUSK'ELİ BALO!

- Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

- Wall Street Journal'ın haberine göre, bu skandalı yöneticileri ifşa etti.

- Hatta Musk'ın partilere katılanlara gizlilik sözleşmesi imzalattığı söylendi.

İPUCU: DNA

Didim'de 13 Aralık'ta teknesiyle açıldıktan sonra kaybolan Yasin Cinkaya'nın naaşının Sisam Adası'na vurduğu iddia edildi. Aile, DNA örneği verdi.