CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni skandal! Yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: Çok sayıda yaralı var

İzmir'in sık sık sular altında kalması sebiyle eleştirilmesine tepki gösteren Soyer "Aslında herkesin başına geliyor. Yarın da senin şehrinde olacak be adam. Alt yapın yeterli mi? Milyarlarca lira harcanan koskoca Karadeniz otoyolu darmadağın oldu. Biz diyor muyuz 'Ne biçim iş yapmışsınız?' Doğa, bu felaket." iddiasında bulundu.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'A GÖNDERME

CHP'nin İstanbul ve Ankara adaylarının Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olararak devam edeceği bilinirken CHP'nin kendisi yerine İzmir'e aday aramasına ilişkin de konuşan Soyer olay bir gönderme yaptı.

"POPÜLİST POLİTİKALAR MAALESEF"

Soyer, "Hem kendimizi yeterince iyi anlatamamış olmak ama hem de geçer akçenin başka bir şey olduğunu görmek. Geçer akçe popülist politikalar maalesef. Hem vatandaşın duymak istediği hem de siyasetçinin kolayına gelen popülist politikalar. Biz yapmıyoruz elimizi taşın altına koyuyoruz." diyerek belediye hizmetlerinden çok genel siyasete ilişkin polemikleriyle gündeme gelen İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti.