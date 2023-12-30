CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni skandal! Yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: Çok sayıda yaralı var

31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, aradan geçen 4.5 yıllık süreçte verdiği hizmet sözleri fiyasko çıktı.
31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, aradan geçen 4.5 yıllık süreçte verdiği hizmet sözleri fiyasko çıktı.
İzmir'in birçok ilçesi yenilenmeyen altyapı sorunları, körfez kirliliği, oluşan çöp dağları nedeniyle yerinde sayıyor.
Uzun süredir CHP Belediye Başkanları tarafından yönetilen İzmir'de alt yapı sorunları bir türlü bitmedi.
Verilen sözler tutulmazken şehirde çöp, su ve koku sorununa çözüm bulunamadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şehrin kaynaklarını konserlerle çarçur etti.
HİZMET REZALETİNE BİR YENİSİ DAHA
Ancak tüm bu sorunları görmezden gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hizmet rezaletine bir yenisini daha ekledi.
YÜRÜYEN MERDİVEN FACİASI
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
5 KİŞİ YARALANDI
Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
İZMİR METROSUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN KAZASI— Takvim (@takvim) December 30, 2023
İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda aniden ters yöne doğru hareket eden yürüyen merdivendeki 5 vatandaş yere düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/j9q2VFsdeY
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.
A HABER OLAY YERİNE ULAŞTI
Yaşananlara dair tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er olay yerinden aktardı.
Er, "İzmir Spor tarafındaki istasyon (Metro İzmir) yönde olay gerçekleşti. Vatandaşların yukarıya çıkışında yürüyen merdiven hareketinin tam tersi yönde geriye doğru hareket etti. Üzerinde çok sayıda İzmirli vardı. Ve bunların içinden 5 tanesi yaralandı. Ve ambulansla hastaneye sev edildi. Bu metro 8-9 kilometrelik bir metro. İzmir'in önemli ulaşım kaynaklarından biri. Bu metro en yoğun metrolardan biri. 4 farklı giriş çıkışı var. Mekanizma devre dışı kaldı ve yukarı yönde bir anda hareket etti. Arıza sonucu üzerindeki insanlar üstü üste kapaklanarak yaralandılar. Yürüyen merdivenin metal ve keskin yerleri de yara almalarına neden oldu. Ağır yaralı olmadığını ifade edebilirim." dedi.
AYNI OLAY 2015'TE DE YAŞANMIŞ!
2015 senesinde de yine aynı metro istasyonunda benzer bir olayın olduğunu bildiren muhabirimiz Er şunları kaydetti:
"(2015) Bu kazada da yaralılar vardı. Şükür ki ağır ve daha ağır durumda olan yok. Bakımdan kaynaklanan bir olay yaşandı. Uzmanlar merdivenlerin bakımlarının yapılmasının gerektiğini ifade ediyorlar. Bu olayın incelenmesi ardından oluş nedeni de ortaya çıkacaktır."
Yerel seçimler yaklaşırken CHP'nin yeni yönetimi Soyer'in yerine yeni bir aday arıyor ancak bu durum İzmir'in kötü yönetilmesi sebebiyle değil Soyer'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması sebebiyle...
CHP YANDAŞI UĞUR DÜNDAR DA İSYAN ETTİ
İzmir'in sorunlarla kıvranması CHP yandaşı Uğur Dündar'ı da isyan ettirdi.
CHP yandaşı Sözcü TV'de konuşan Uğur Dündar "İzmir maalesef belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir" dedi.
"GENÇ BİR BELEDİYE BAŞKANI GELSE HAYATI BOYUNCA DÜZELTEMEZ"
Dündar şunları söyledi:
"İzmir, Cumhuriyetin kalesi olan bir kent. Maalesef belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir. Sahili, kıyı şeridini, Alsancak'ı, Konak'ı çıkardığınız zaman arka semtleri çok ihmal edilmiş. Bugün genç bir belediye başkanı tümden kentsel değişime başlasa belki yaşamı boyunca belediye başkanı seçilmiş olsa dahi bitiremeyeceği kadar ağır bir tablo söz konusu."
TUNÇ SOYER'DEN SU BASKINI HER YERDE OLABİLİR SAVUNMASI
Öte yandan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de CHP yandaşı Sözcü'ye konuştu.
İzmir'in sık sık sular altında kalması sebiyle eleştirilmesine tepki gösteren Soyer "Aslında herkesin başına geliyor. Yarın da senin şehrinde olacak be adam. Alt yapın yeterli mi? Milyarlarca lira harcanan koskoca Karadeniz otoyolu darmadağın oldu. Biz diyor muyuz 'Ne biçim iş yapmışsınız?' Doğa, bu felaket." iddiasında bulundu.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'A GÖNDERME
CHP'nin İstanbul ve Ankara adaylarının Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olararak devam edeceği bilinirken CHP'nin kendisi yerine İzmir'e aday aramasına ilişkin de konuşan Soyer olay bir gönderme yaptı.
"POPÜLİST POLİTİKALAR MAALESEF"
Soyer, "Hem kendimizi yeterince iyi anlatamamış olmak ama hem de geçer akçenin başka bir şey olduğunu görmek. Geçer akçe popülist politikalar maalesef. Hem vatandaşın duymak istediği hem de siyasetçinin kolayına gelen popülist politikalar. Biz yapmıyoruz elimizi taşın altına koyuyoruz." diyerek belediye hizmetlerinden çok genel siyasete ilişkin polemikleriyle gündeme gelen İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti.