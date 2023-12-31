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Eğer bulaşık makinesinin kapağını açarsanız.... Herkesin yaptığı hata! 30 dakika kuralına mutlaka uyun!

Bulaşık makineleri, günlük yaşamda hijyen ve pratiklik sağlamalarıyla bilinirken, kullanımları sırasında yapılan bazı temel hataların ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Bu cihazların doğru şekilde kullanılmaması, istenmeyen sağlık risklerini beraberinde getirebilir. İşte uzmanların bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli noktaları...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 09:34 Güncelleme 31 Aralık 2023, 09:34
Eğer bulaşık makinesinin kapağını açarsanız.... Herkesin yaptığı hata! 30 dakika kuralına mutlaka uyun!

Günlük yaşamda önemli bir zaman tasarrufu sağlayan bulaşık makineleri, ev işlerini kolaylaştırmak adına vazgeçilmez bir yardımcıdır. Ancak, bulaşıklar yıkandıktan sonra yapılan bir hatanın, sağlığımızı olumsuz etkileyebileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Uzmanların bu önerileri dikkate alarak bulaşık makinelerini doğru şekilde kullanmak, hem cihazların daha uzun ömürlü olmasını sağlar hem de hijyenik bir mutfak ortamı yaratır. Böylece, bulaşık makinelerinin sağladığı konfor ve pratiklik, sağlık riskleri olmadan maksimum düzeyde fayda sağlayabilir.

DİKKAT: AHŞAP MOBİLYA VE BUHARIN ETKİSİ

Ancak, buharın çıkışıyla ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Eğer bulaşık makinesinin çevresinde çok sayıda ahşap mobilya bulunuyorsa, dışarı çıkan buharın bu mobilyaların şişmesine neden olabileceği belirtiliyor.

30 DAKİKA BOYUNCA KAPALI TUTUN

Ahşap mutfak dolapları da aynı risk altında olabilir.

Bu durumda, programın tamamlanmasının ardından makinenin yaklaşık 30 dakika kapalı tutulması, olası hasarı önlemek için öneriliyor.

BULAŞIKLAR ÜZERİNDE ETKİSİ YOK

Beyaz eşya uzmanları, bulaşık makinesinin kapısının açık veya kapalı kalmasının bulaşıklar üzerinde veya makine üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını belirtiyorlar.

Kullanıcılar istedikleri şekilde kapıyı bırakabilirler.

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