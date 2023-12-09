CHP yandaşı Uğur Dündar’dan İzmir isyanı: Belediyecilik açısından da çok şansız bir şehir! Tunç Soyer’den İmamoğlu ve Yavaş’a gönderme

Uzun süredir CHP Belediye Başkanları tarafından yönetilen İzmir'de alt yapı sorunları bir türlü bitmedi.
Verilen sözler tutulmazken şehirde çöp, su ve koku sorununa çözüm bulunamadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şehrin kaynaklarını konserlerle çarçur etti.
Yerel seçimler yaklaşırken CHP'nin yeni yönetimi Soyer'in yerine yeni bir aday arıyor ancak bu durum İzmir'in kötü yönetilmesi sebebiyle değil Soyer'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması sebebiyle...
CHP YANDAŞI UĞUR DÜNDAR DA İSYAN ETTİ
İzmir'in sorunlarla kıvranması CHP yandaşı Uğur Dündar'ı da isyan ettirdi.