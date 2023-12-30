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Koca katliamı! Diş teknisyeni eski eşi ile kızını öldürdü! İfadesi kan dondurdu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer ile 17 yaşındaki kızı Gözde Nur Doğan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Diğer yandan katilin kan donduran ifadesi de ortaya çıktı. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 18:08 Güncelleme 30 Aralık 2023, 18:08
Koca katliamı! Diş teknisyeni eski eşi ile kızını öldürdü! İfadesi kan dondurdu

Olay, saat 09.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta meydana geldi.




Diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer'in yaşadığı eve gitti.

Doğan, burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı tabancayla vurdu.

Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anne- kızın cenazeleri, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İFADESİ KAN DONDURDU

Bekir Doğan'ın ifadesinde "Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk.

Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dediği öğrenildi.

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