İzmir'in paraları konserlerle çarçur edildi! Tunç Soyer'den "kıyak" ihaleler! Kenan Doğulu, Sertap Erener, Rock, Rap... Hep aynı şirket!

Cumhuriyet Halk Partili Tunç Soyer'in yine yandaşlarına ihale kıyağı çekerek konserle İzmir'in kaynaklarını çarçur ettiği ortaya çıktı.
TUNÇ SOYER İZMİR'İ BORÇ BATAĞINA SAPLADI
Alt yapı sorunları çözülemeyen İzmir'de çöp, su sorunu ve koku eksik olmadı. Sayıştay raporuyla şehrin borç batağına saplandığı da tescillenirken Takvim.com.tr Soyer'in son dönemde konser ihalelerine akıttığı paraların izini sürdü.
KONSERLERE MİLYONLAR YAĞDIRDI
Soyer'in 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Kenan Doğulu'ya konser verdirmek için ihaleye çıktığı görüldü.