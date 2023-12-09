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İzmir'in paraları konserlerle çarçur edildi! Tunç Soyer'den "kıyak" ihaleler! Kenan Doğulu, Sertap Erener, Rock, Rap... Hep aynı şirket!

Cumhuriyet Halk Partili Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'de alt yapı sorunları ve kötü koku eksik olmadı. Şehir sorunlarla boğuşurken Tunç Soyer İzmir'in kaynaklarını konserlerle çarçur etti. Soyer'in aralarında Kenan Doğulu ve Sertap Erener konserlerinin de yer aldığı organizasyonlara 53 milyon liraya yakın para ödediği ortaya çıktı. Soyer'in tüm konser ihalelerini Mustafa Çakar'ın sahibi olduğu "Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon" şirketine vermesi dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 12:15 Güncelleme 09 Aralık 2023, 12:29
İzmir’in paraları konserlerle çarçur edildi! Tunç Soyer’den kıyak ihaleler! Kenan Doğulu, Sertap Erener, Rock, Rap... Hep aynı şirket!

Cumhuriyet Halk Partili Tunç Soyer'in yine yandaşlarına ihale kıyağı çekerek konserle İzmir'in kaynaklarını çarçur ettiği ortaya çıktı.

TUNÇ SOYER İZMİR'İ BORÇ BATAĞINA SAPLADI
Alt yapı sorunları çözülemeyen İzmir'de çöp, su sorunu ve koku eksik olmadı. Sayıştay raporuyla şehrin borç batağına saplandığı da tescillenirken Takvim.com.tr Soyer'in son dönemde konser ihalelerine akıttığı paraların izini sürdü.

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KONSERLERE MİLYONLAR YAĞDIRDI
Soyer'in 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Kenan Doğulu'ya konser verdirmek için ihaleye çıktığı görüldü.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konseri için teknik organizasyonun karşılanması kiralama ve kurulum" başlığıyla gerçekleştirilen ihaleyi Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firmaya 12 milyonluk sözleşme bedeliyle aldı.

KENAN DOĞULU'YA NE KADAR ÖDENDİ
Kenan Doğulu'ya ise konser için 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldığı görüldü.

KASADAN 14 MİLYON UÇTU
Böylece Belediyenin kasasından 14 milyon 810 bin lira çıktı.

ROCK KONSERİNE 34 MİLYON
15 Ağustos tarihli rack ve rap konseri ihalesi için ise belediyenin kasasından 34 milyon 750 bin lira uçuruldu.

"92 İzmir enternasyonel fuarı çim ve rock and rap konserleri hizmet alım işi" başlıklı ihale Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firmaya verildi.

SERTAP ERENER KONSERİNE 4 MİLYON GİTTİ
26 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir başkan etkinlikte ise Sertap Erener sahne aldı.

"Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndan gerçekleşecek 'Sertap Erener Konseri' için teknik organizasyonun kiralama ve hizmet alımı" başlığıyla çıkılan ihale ise 3 milyon 850 bin liralık sözleşme bedeli ile yine Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firmaya verildi.

DAHA ÖNCE DE TARKAN VE GÜLŞEN'E PARA YAĞDIRMIŞTI
Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce de Tarkan konseri için 25 milyon Gülşen konseri için ise 10 milyon TL'lik ödemeler yapmıştı.

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HEP AYNI FİRMA
Tunç Soyer'in konser ihalelerini verdiği firma ise dikkat çekti. Soyer'in son dönemde Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firmaya 53 milyon 830 bin TL'lik ihale verdiği ortaya çıktı.

FİRMANIN SAHİBİ KİM
Söz konusu şirketin sahibi ise Mustafa Çakar...

Çakar'ın Festival Organizasyon şirketi 2020 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi ve onun şirketlerinden onlarca ihale aldı.

Çakar'ın aldığı ihalelerin küçük bir kısmını konsere çıkan sanatçılara ödediği ancak büyük bölümünü şirketine "indirdiği" yerel basına da yansıdı ve Soyer tüm ihaleleri Mustafa Çakar'a vermekle eleştirildi.

RADYO İHALESİNDEN DE ÇAKAR ÇIKTI
Çakar'ın İzmir'de son yıllarda hızla el değiştiren radyo televizyon devirlerinde de izine rastlandı. CHP Parti Meclisi üyesi Rıfat Nalbantoğlu aracılığıyla alınan İzmir Başak FM Radyo Televizyon şirketi ismi değiştirilerek Radyo İzmir 94.5 oldu. Devirler sonucu radyonun sahibi ve genel müdürü Soyer'in ihale kıyağı çektiği Mustafa Çakar oldu.

KAZANAMAYINCA YENİDEN İHALE AÇILIYOR!
Öte yandan Soyer'in Mustafa Çakar'a ihale vermek için büyük bir çabası da var! İzmir Büyükşehir Belediye şirketi İZFAŞ'ın 91. İzmir Enternasyonal Fuarı için düzenlediği Çim ve Rock and Rap Konserleri ihalesini"Çizgim Ajans" isimli firma 6 milyon 975 liraya kazandı ancak ilk ihale iptal edildi ikinci ihale 7 milyon 170 bin liraya Mustafa Çakar'ın şirketi Festival Organizasyon'a verildi.

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