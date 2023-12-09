İzmir'in paraları konserlerle çarçur edildi! Tunç Soyer'den "kıyak" ihaleler! Kenan Doğulu, Sertap Erener, Rock, Rap... Hep aynı şirket!

ROCK KONSERİNE 34 MİLYON 15 Ağustos tarihli rack ve rap konseri ihalesi için ise belediyenin kasasından 34 milyon 750 bin lira uçuruldu.

KASADAN 14 MİLYON UÇTU Böylece Belediyenin kasasından 14 milyon 810 bin lira çıktı.

"Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndan gerçekleşecek 'Sertap Erener Konseri' için teknik organizasyonun kiralama ve hizmet alımı" başlığıyla çıkılan ihale ise 3 milyon 850 bin liralık sözleşme bedeli ile yine Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firmaya verildi.

DAHA ÖNCE DE TARKAN VE GÜLŞEN'E PARA YAĞDIRMIŞTI

Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce de Tarkan konseri için 25 milyon Gülşen konseri için ise 10 milyon TL'lik ödemeler yapmıştı.

HEP AYNI FİRMA

Tunç Soyer'in konser ihalelerini verdiği firma ise dikkat çekti. Soyer'in son dönemde Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firmaya 53 milyon 830 bin TL'lik ihale verdiği ortaya çıktı.