Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca kendini tutamadı! Eşi Engin Polat’a seslendi: Allah’a havale ediyorum....

Polar çifti soruşturması kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ EDİLDİ

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çifti, 9 gündür Marmara Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etti. Tutukluluk itirazı ile ilgili mahkemeden henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Öte yandan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Polat çifti günler sonra ilk kez görüntülendi.



GÜZELLİK MERKEZİNİN KURŞUNLANMASI OLAYINDA POLAT ÇİFTİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddia edilen Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat, tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

Dilan, Engin ve Sezgin Polat, soruşturma kapsamında ifadeleri alınması amacıyla tutuklu bulundukları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 3 şüpheli, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat hakkında, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklama kararı verildi.

GÖBEK ATTI

Tutuklanma haberini alan Banu Parlak, göbek attığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

ENGİN BİZİM SUÇUMUZ YOK

Dilan Polat, ikinci tutuklama kararını duyunca hayrete düştü. Kararı öğrenen Dilan Polat, eşi Engin Polat'a dönerek suçlu olmadıklarını söyledi. Dilan Polat adliye koridorunda gözyaşlarını tutamayarak "Engincim bizim suçumuz yok. Bunları Allah'a havale ediyorum!" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim'de gelen motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.