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Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar! Olayın ucu nereye uzanacak? Dikkat çeken Gürcistan Kıbrıs ayağı! Özel uygulama deşifre oldu!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Şaşalı yaşamı ile dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat dosyasında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gürcistan ve Kıbrıs'a uzanan kara para aklama davasının ucunun nereye uzanaacağı merakla beklenirken, Dilan Polat'la kara kutusu 'Mistik' lakaplı Mustafa Özalp'in özel bir mesajlaşma kullandığı ortaya çıktı. Kardeşi Sıla Doğu tarafından da kullanılan o uygulama gözaltına alınan Özalp'in telefonunda bulundu. Ancak uygulamadaki mesajların son anda Dilan Polat'ın talimatıyla silindiği belirlendi. Polis silinen mesajlara ulaşmaya çalışırken Polat çiftinin avukatları Ahmet Gün'ün de ifadesindeki çelişki dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 08:41 Güncelleme 13 Kasım 2023, 08:41
Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar! Olayın ucu nereye uzanacak? Dikkat çeken Gürcistan Kıbrıs ayağı! Özel uygulama deşifre oldu! 1

Dilan Polat dosyasında her gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mistik' lakaplı Mustafa Özalp'in telefonunda özel bir mesajlaşma programı çıktı. Dilan Polat operasyondan önce 'mesajları sil talimatı' verdi. Bu talimatın ise polis dinlemesine takıldığı öğrenildi. Tutuklu fenomenin Ankara'daki güzellik merkezini işleten Özalp, Dilan Polat'ın 1 milyon 800 bin lirasına polis el koymasın diye o parayı nişanlısına göndermişti. Polis bu hamle sonrası onu da gözaltına almıştı.

Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar! Olayın ucu nereye uzanacak? Dikkat çeken Gürcistan Kıbrıs ayağı! Özel uygulama deşifre oldu! 2

SOSYAL MEDYA SORUMLUSUYDU
Mustafa Özalp ayrıca Dilan Polat'ın şirketlerinin de sosyal medya sorumlusuydu. Bilişim desteği veriyordu ve telefonunda 'Dilan Polat Genel Bilgi' adlı özel bir mesajlaşma programı bulunuyordu.

Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar! Olayın ucu nereye uzanacak? Dikkat çeken Gürcistan Kıbrıs ayağı! Özel uygulama deşifre oldu! 3

Dilan Polat gizli kalması gereken her bilgiyi buradan iletiyordu. O mesajlaşma programında oluşturulan grupta kardeşi Sıla Doğu da vardı.

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