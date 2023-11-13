Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar! Olayın ucu nereye uzanacak? Dikkat çeken Gürcistan Kıbrıs ayağı! Özel uygulama deşifre oldu!

Dilan Polat dosyasında her gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mistik' lakaplı Mustafa Özalp'in telefonunda özel bir mesajlaşma programı çıktı. Dilan Polat operasyondan önce 'mesajları sil talimatı' verdi. Bu talimatın ise polis dinlemesine takıldığı öğrenildi. Tutuklu fenomenin Ankara'daki güzellik merkezini işleten Özalp, Dilan Polat'ın 1 milyon 800 bin lirasına polis el koymasın diye o parayı nişanlısına göndermişti. Polis bu hamle sonrası onu da gözaltına almıştı.
SOSYAL MEDYA SORUMLUSUYDU
Mustafa Özalp ayrıca Dilan Polat'ın şirketlerinin de sosyal medya sorumlusuydu. Bilişim desteği veriyordu ve telefonunda 'Dilan Polat Genel Bilgi' adlı özel bir mesajlaşma programı bulunuyordu.
Dilan Polat gizli kalması gereken her bilgiyi buradan iletiyordu. O mesajlaşma programında oluşturulan grupta kardeşi Sıla Doğu da vardı.