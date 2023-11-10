Bircan Bali’den Özlem Öz ve Tayyar Öz ifşası! “Yalansa yalan desin” deyip bombaları art arda patlattı: Hastanın rızası olmadan...

Dilan Polat ve Engin Polat olayının ardından gündeme gelen ve 'Tayyargil' olarak adlandırılan Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında hızla üst sıralara yükseldi. Tıpkı Polat'lar gibi lüks yaşantılarıyla dikkat çeken Öz çifti, videolarında çektikleri altınların sahte olduğunu ispatlamaya çalışırken Bircan Bali cephesinden bomba açıklamalar geldi. Tayyar Öz'ün neden görevinden açığa alındığını anlatan Bali olay ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Ultra lüks yaşantılarının her detayını gözler önüne seren Dilan Polat ile Engin Polat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para soruşturması kapsamında tutuklandı.
Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından gözler sosyal medyadaki lüks yaşantılarıyla dikkat çeken fenomenlere çevrildi.