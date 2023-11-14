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Dolandırıcılardan korkunç tuzak! Avukat kimliğiyle mesaj attılar: Cinsel tacizden hakkınızda dava var

Dolandırıcıların başvurduğu akılalmaz yöntemlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kastamonu'da vatandaşlara haklarında cinsel taciz iddiasıyla dava açıldığını söyleyen dolandırıcılar, arabuluculuk hizmeti olarak 100 bin TL istedi. Olay, mağdurların gerçek avukatı aramasıyla ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 09:28 Güncelleme 14 Kasım 2023, 09:54
Dolandırıcılardan korkunç tuzak! Avukat kimliğiyle mesaj attılar: Cinsel tacizden hakkınızda dava var

Kastamonu'da yaşanan bir dolandırıcılık olayı "pes" dedirtti.

Dolandırıcılar Avukat Ceren Özdemir'in mesleki kimliğini kullanarak aynı şehirde yaşayan Lokman Ş.'nin telefonuna, hakkında cinsel taciz iddiasıyla dava açıldığı bilgisini verdi. Dolandırıcılar, arabuluculuk hizmeti olarak 100 bin lira para talep etti.

Para ödemek isteyen farklı mağdurlar Özdemir'in ofisini arayınca gerçek ortaya çıktı. Özdemir, Lokman Ş. ile irtibata geçerek parayı ödememesini ortada bir dava olmadığını söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK BİR ÇOCUKLA YAZIŞTIĞINI İDDİA ETTİLER
Kastamonu'da yaşayan Lokman Ş'ye WhatsApp üzerinden ulaşan dolandırıcılar, genç adamın 18 yaşından küçük bir çocukla müstehcen yazışmalar yaptığı iddiasıyla sahte ihtarname göndererek çocuğun ailesinin talep ettiği 100 bin lirayı avukata ödememesi halinde dava açılacağını ve gözaltına alınacağını söylendi.

Sabah'ta yer alan habere göre dolandırıcılar ayrıca 'Avukat Miray Hanzade' adıyla düzenledikleri sahte avukat kimliğiyle güven sağlamaya çalıştı.

MAĞDURLAR PARA ÖDEMEK İSTEYİNCE
Lokman Ş, hukuki yardım almak için avukat ararken aynı şekilde ihtarname alan başka vatandaşlar, ödeme yapmak için yine Kastamonu'da yaşayan Avukat Ceren Özdemir'i aramaya başladı. Durumu öğrenen Özdemir, mağdurları ödeme yapmama konusunda uyararak dolandırıcıların oyununu bozdu. Dolandırıcıların oluşturduğu sahte avukat kimliğinde fotoğrafı kullanılan avukat Ceren Özdemir'in avukatı Fatih Sarıoğlu, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve mağdurlara iletilen banka hesap bilgilerine bloke konulmasını talep ettiklerini söyledi.

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