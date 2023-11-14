Dolandırıcılardan korkunç tuzak! Avukat kimliğiyle mesaj attılar: Cinsel tacizden hakkınızda dava var

Kastamonu'da yaşanan bir dolandırıcılık olayı "pes" dedirtti.
Dolandırıcılar Avukat Ceren Özdemir'in mesleki kimliğini kullanarak aynı şehirde yaşayan Lokman Ş.'nin telefonuna, hakkında cinsel taciz iddiasıyla dava açıldığı bilgisini verdi. Dolandırıcılar, arabuluculuk hizmeti olarak 100 bin lira para talep etti.
Para ödemek isteyen farklı mağdurlar Özdemir'in ofisini arayınca gerçek ortaya çıktı. Özdemir, Lokman Ş. ile irtibata geçerek parayı ödememesini ortada bir dava olmadığını söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.