Dolandırıcılardan korkunç tuzak! Avukat kimliğiyle mesaj attılar: Cinsel tacizden hakkınızda dava var

Para ödemek isteyen farklı mağdurlar Özdemir'in ofisini arayınca gerçek ortaya çıktı. Özdemir, Lokman Ş. ile irtibata geçerek parayı ödememesini ortada bir dava olmadığını söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.

Dolandırıcılar Avukat Ceren Özdemir 'in mesleki kimliğini kullanarak aynı şehirde yaşayan Lokman Ş.'nin telefonuna, hakkında cinsel taciz iddiasıyla dava açıldığı bilgisini verdi. Dolandırıcılar, arabuluculuk hizmeti olarak 100 bin lira para talep etti.

Kastamonu 'da yaşanan bir dolandırıcılık olayı "pes" dedirtti.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK BİR ÇOCUKLA YAZIŞTIĞINI İDDİA ETTİLER

Kastamonu'da yaşayan Lokman Ş'ye WhatsApp üzerinden ulaşan dolandırıcılar, genç adamın 18 yaşından küçük bir çocukla müstehcen yazışmalar yaptığı iddiasıyla sahte ihtarname göndererek çocuğun ailesinin talep ettiği 100 bin lirayı avukata ödememesi halinde dava açılacağını ve gözaltına alınacağını söylendi.