Cezaevine ağlayarak girmişti I Dilan Polat'tan haber var! Yakın arkadaşı Sevim Alan paylaştı: Çocukları ile ilgili bakın ne istemiş...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Çift ve aileleri, gösterişli hayatlarını sosyal medyada paylaşarak ün kazanmışlardı. Ancak, bu ünleri soruşturma kapsamında tutuklanmalarına neden oldu. Soruşturmaya ilişkin ise yeni detaylar ise çıkmaya devam ediyor. Çiftin yasa dışı bahis baronlarıyla olan ilişkileri ortaya çıkarken çete liderlerinin isimlerinin geçtiği telefon konuşması ise kirli ilişki ağını belgelemişti. Alınan bilgiye göre ağlayarak cezaevine giren Dilan Polat'ın Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan, ünlü ismin isteğini paylaştı. Bakın Dilan Polat cezaevinde ne istemiş...