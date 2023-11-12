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Dilan Polat MASAK'a nasıl takıldı? Dilan-Engin Polat'ın suç kaydı ortaya çıktı! Soruşturmada dikkat çeken 'altın tozlu kahve' detayı

Türkiye günlerdir Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama suçundan tutuklanmasını konuşuyor. Peki Dilan Polat MASAK'ın radarına nasıl girdi? 21 Eylül'de katıldığı bir programda altın tozu için günlük 750 bin lira harcadığını söyleyen Dilan Polat, kendi sonunu hazırlamış oldu. Dilan Polat, o ifadelerin ardından hakkında inceleme başlatıldığı gün ise gözyaşları içinde "Alın teriyle çalışıyoruz, her şeyimiz şeffaf" diyerek video çekip paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Dilan ve Engin Polat çiftinin komşu kavgasından da yeni görüntüler ortaya çıktı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın birçok suç kaydının olduğu da öğrenildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 10:04 Güncelleme 12 Kasım 2023, 11:44
Dilan Polat MASAK’a nasıl takıldı? Dilan-Engin Polat’ın suç kaydı ortaya çıktı! Soruşturmada dikkat çeken ’altın tozlu kahve’ detayı 1

Dilan-Engin Polat ve beraberindeki şüphelilere yönelik hazırlanan MASAK raporuyla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Dilan Polat MASAK’a nasıl takıldı? Dilan-Engin Polat’ın suç kaydı ortaya çıktı! Soruşturmada dikkat çeken ’altın tozlu kahve’ detayı 2

Dilan Polat'ın 2 ay önce ağlayarak çektiği "Bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince. Bizim her şeyimiz çok şeffaf. Devletini vatanını çok seven bir aileyiz" temalı videosunun, MASAK'ın rapor hazırlama talimatı verildiği gün çekildiği ortaya çıktı.

Dilan Polat MASAK’a nasıl takıldı? Dilan-Engin Polat’ın suç kaydı ortaya çıktı! Soruşturmada dikkat çeken ’altın tozlu kahve’ detayı 3

Tam da MASAK müfettişlerinin harekete geçtiği 26 Eylül günü alışılmadık yumuşak bir tonda video mesaj paylaşan Polat'ın MASAK'ın radarına ise 21 Eylül'deki altın tozlu kahve şovu ve günlük 750 bin lira harcadığını söylediği programdaki ifadeleri sonrası girdiği öğrenildi. MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Polatların şirketleriyle ilgili inceleme talimatını 26 Eylül günü verdiği bilgisine ulaşıldı.

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