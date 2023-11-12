Dilan Polat MASAK'a nasıl takıldı? Dilan-Engin Polat'ın suç kaydı ortaya çıktı! Soruşturmada dikkat çeken 'altın tozlu kahve' detayı

Dilan-Engin Polat ve beraberindeki şüphelilere yönelik hazırlanan MASAK raporuyla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.
Dilan Polat'ın 2 ay önce ağlayarak çektiği "Bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince. Bizim her şeyimiz çok şeffaf. Devletini vatanını çok seven bir aileyiz" temalı videosunun, MASAK'ın rapor hazırlama talimatı verildiği gün çekildiği ortaya çıktı.
Tam da MASAK müfettişlerinin harekete geçtiği 26 Eylül günü alışılmadık yumuşak bir tonda video mesaj paylaşan Polat'ın MASAK'ın radarına ise 21 Eylül'deki altın tozlu kahve şovu ve günlük 750 bin lira harcadığını söylediği programdaki ifadeleri sonrası girdiği öğrenildi. MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Polatların şirketleriyle ilgili inceleme talimatını 26 Eylül günü verdiği bilgisine ulaşıldı.