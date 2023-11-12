Dilan Polat MASAK'a nasıl takıldı? Dilan-Engin Polat'ın suç kaydı ortaya çıktı! Soruşturmada dikkat çeken 'altın tozlu kahve' detayı

1 Dilan-Engin Polat ve beraberindeki şüphelilere yönelik hazırlanan MASAK raporuyla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

2 Dilan Polat'ın 2 ay önce ağlayarak çektiği "Bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince. Bizim her şeyimiz çok şeffaf. Devletini vatanını çok seven bir aileyiz" temalı videosunun, MASAK'ın rapor hazırlama talimatı verildiği gün çekildiği ortaya çıktı.