Dilan Polat’tan sonra gözler onların üzerindeydi| O fenomen inceleniyor iddiası gündeme bomba gibi düştü! Fenomen Rabia Toprak ve Nevra Bilem’den açıklama

"NEVRA BİLEM BİZİ DOLANDIRDI"

Profilinde sık sık altınlar ve paralarla paylaşım yapan Nevra Bilem'e sosyal medyadan "Araştırılması gerekiyor", "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" gibi tepkiler yağdı. Öte yandan onlarca kişi "Nevra Bilem bizi dolandırdı" diyerek suç duyurusunda bulundu. Sosyal meyda hesaplarından her gün yeni bir reklam yayınlayan fenomen Nevra Bilen'in reklam dolandırıcılığı yaptığı iddia edildi. Onlarca kişi soluğu karakollarda alarak fenomen Nevra Bilem'i şikayet etti. O şikayetçilerin arasında bir depremzede de vardı. Bilem'in sosyal medya reklamı yaptığı mobilya firmasına parasını kaptırdı ama ünlü fenomen o markanın reklamını yapmaktan vazgeçmedi.

ÜRÜNLER KİMSEYE TESLİM EDİLMEDİ

Bilem, paylaşımında, "Güvenle alabilirsiniz, hiçbir sıkıntı çıkmayacak" dedi. Onlarca kişi, Nevra Bilem'in sözlerine inanarak alışveriş yaptı. Aylar geçti, ürünler kimseye teslim edilmedi. MESAJ YAZANLARI ENGELLEDİ

Aralarında depremzedelerin de olduğu mağdurlar, Nevra Bilem'e mesaj attı. Dolandırıldığını belirten bir mağdur, Nevra Bilem'e mesaj attığını belirterek, "Whatsapp'tan ve İnstagram'dan yazdım. Engellendik. Bize hiçbir şekilde dönüş yapmadı." ifadelerini kullandı. TEPKİLERE RAĞMEN AYNI

Nevra Bilem, tüm mesajlara ve suçlamalara rağmen reklam paylaşımlarını sürdürdü. Suçlanan fenomen bir takipçisine attığı mesajda kendisinin de dolandırıldığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ŞİKAYETLER

Türkiye'nin dört bir yanından polis merkezlerine Nevra Bilem için şikayetler yapıldı. Şikayetlerin yapıldığı illerde Nevra Bilem için inceleme başlatıldı. ÇARPICI İDDİA: O FENOMEN İNCELENİYOR

Öte yandan Bahar ve Nihal Candan isimli kardeşlerin de bir suç örgütünün kasası olduğu ile ilgili suç duyurusu ise gündeme bomba gibi düştü. Bir gazeteci yaptığı araştırmalar sonrasında Polat ailesinden sonra bazı fenomenlerin inceleme altında olduğunu ifade ederek "Diğer fenomenlere yönelik bir soruşturma var mıdır diye diğer soruluyor, fenomenlerle ilgili de bir inceleme yapılıyor yani şu an medyada sosyal medyada gördüğünüz bütün o fenomenlerle ilgili çalışmalar yapılıyor sadece gördükleriniz değil görmediğiniz bazı fenomenler de var" dedi.

Gazeteci, "Özel jetle Los angeles'a gidiyor nasıl gidiyorsun? Yani baktığın zaman sadece küçümsemek anlamında söylemiyorum tırnak yani manikür pedikür yapan bir iş yeri bulunuyor ve bu çerçevede de nasıl olur da özel jetle Los angeles'a ya da farklı Avrupa'nın noktalarına bu şekilde seyahat edebiliyor? Her fenomen niçin birdenbire güzellik merkezi açıyor ve yanlarında niçin karanlık böyle insanları barındırıyor bunun da bir sorgulanması gerekiyor. Özellikle bunu söylemem gerek, neden son dönemde yine incelemeye takılan biri. Kendisini sosyal medya fenomeni olarak tabir eden birinden bahsedeceğim" diyen gazeteci isim veremeyeceğini söyleyerek dosyaya dair detayları şu sözlerle anlattı: