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Dilan Polat'tan sonra gözler onların üzerindeydi| O fenomen inceleniyor iddiası gündeme bomba gibi düştü! Fenomen Rabia Toprak ve Nevra Bilem'den açıklama

Şaaşalı yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Gelişme üzerine gözler Dilan Polat gibi diğer fenomenlere çevrildi.Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, paniğe kapılarak sosyal medya hesaplarında temizliğe başlarken, o fenomenlerden biri olan Nevre Bilem bu kez dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Dilan Polat'ın bir diğer kopyası olan Rabia Toprak'ın inanılmaz değişimi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan bir fenomenin daha incelendiğini iddia edildi. İncelenen kişinin Nihal-Bahar Candan kardeşler olabileceği düşünülüyor.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 11:55 Güncelleme 14 Kasım 2023, 12:00
Dilan Polat’tan sonra gözler onların üzerindeydi| O fenomen inceleniyor iddiası gündeme bomba gibi düştü! Fenomen Rabia Toprak ve Nevra Bilem’den açıklama

Türkiye günlerdir Dilan Polat - Engin Polat olayını konuşuyor.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para operasyonu kapsamında Polat çifti tutuklandı.Polatların milyonlarca liralık sahte fatura kestiği ve şirketleri arasında para aktarımı yaptığı belirlendi. Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "harçlık" savunması yaptığı öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçlama ile gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, gözler Polat çifti gibi şaşaalı, gösteriş odaklı yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan, sosyal medyada bir anda büyüyen ve kazandıkları paraların kaynağı belli olmayan 'fenomen'lere çevrildi.

"sulemsi" adıyla tanınan Şule Kayatürk ve "yasince" olarak tanınan Yasin Kayatürk, "tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti, Aymira Koçaklı, Selin Ciğerci, Nevra Bilem, Neslim Güngen, Şüheyda Genç Kaya, Rabia Toprak simli kişilerin "güzellik merkezi" işine girmeleri dikkat çekti.

Bu isimlerden en çok dikkat isim ise lüks yaşamı ve altınlarıyla dikkat çeken Nevra Bilem.

Nevra Bilem'in geçtiğimiz sene SHOW TV'de yayınlanan Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programına katıldığı biliniyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Nevra Bilem'in sosyal medya hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Bilem, sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çekip paylaşıyor. Özellikle fenomen ismin eşinin kendisine, canı çektiği için külçe altın alması sosyal medyada gündem oldu.

"NEVRA BİLEM BİZİ DOLANDIRDI"
Profilinde sık sık altınlar ve paralarla paylaşım yapan Nevra Bilem'e sosyal medyadan "Araştırılması gerekiyor", "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" gibi tepkiler yağdı.

Öte yandan onlarca kişi "Nevra Bilem bizi dolandırdı" diyerek suç duyurusunda bulundu.

Sosyal meyda hesaplarından her gün yeni bir reklam yayınlayan fenomen Nevra Bilen'in reklam dolandırıcılığı yaptığı iddia edildi. Onlarca kişi soluğu karakollarda alarak fenomen Nevra Bilem'i şikayet etti. O şikayetçilerin arasında bir depremzede de vardı. Bilem'in sosyal medya reklamı yaptığı mobilya firmasına parasını kaptırdı ama ünlü fenomen o markanın reklamını yapmaktan vazgeçmedi.

ÜRÜNLER KİMSEYE TESLİM EDİLMEDİ
Bilem, paylaşımında, "Güvenle alabilirsiniz, hiçbir sıkıntı çıkmayacak" dedi. Onlarca kişi, Nevra Bilem'in sözlerine inanarak alışveriş yaptı. Aylar geçti, ürünler kimseye teslim edilmedi.

MESAJ YAZANLARI ENGELLEDİ
Aralarında depremzedelerin de olduğu mağdurlar, Nevra Bilem'e mesaj attı. Dolandırıldığını belirten bir mağdur, Nevra Bilem'e mesaj attığını belirterek, "Whatsapp'tan ve İnstagram'dan yazdım. Engellendik. Bize hiçbir şekilde dönüş yapmadı." ifadelerini kullandı.

TEPKİLERE RAĞMEN AYNI
Nevra Bilem, tüm mesajlara ve suçlamalara rağmen reklam paylaşımlarını sürdürdü. Suçlanan fenomen bir takipçisine attığı mesajda kendisinin de dolandırıldığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ŞİKAYETLER
Türkiye'nin dört bir yanından polis merkezlerine Nevra Bilem için şikayetler yapıldı. Şikayetlerin yapıldığı illerde Nevra Bilem için inceleme başlatıldı.

ÇARPICI İDDİA: O FENOMEN İNCELENİYOR
Öte yandan Bahar ve Nihal Candan isimli kardeşlerin de bir suç örgütünün kasası olduğu ile ilgili suç duyurusu ise gündeme bomba gibi düştü.

Bir gazeteci yaptığı araştırmalar sonrasında Polat ailesinden sonra bazı fenomenlerin inceleme altında olduğunu ifade ederek "Diğer fenomenlere yönelik bir soruşturma var mıdır diye diğer soruluyor, fenomenlerle ilgili de bir inceleme yapılıyor yani şu an medyada sosyal medyada gördüğünüz bütün o fenomenlerle ilgili çalışmalar yapılıyor sadece gördükleriniz değil görmediğiniz bazı fenomenler de var" dedi.

Gazeteci, "Özel jetle Los angeles'a gidiyor nasıl gidiyorsun? Yani baktığın zaman sadece küçümsemek anlamında söylemiyorum tırnak yani manikür pedikür yapan bir iş yeri bulunuyor ve bu çerçevede de nasıl olur da özel jetle Los angeles'a ya da farklı Avrupa'nın noktalarına bu şekilde seyahat edebiliyor? Her fenomen niçin birdenbire güzellik merkezi açıyor ve yanlarında niçin karanlık böyle insanları barındırıyor bunun da bir sorgulanması gerekiyor. Özellikle bunu söylemem gerek, neden son dönemde yine incelemeye takılan biri. Kendisini sosyal medya fenomeni olarak tabir eden birinden bahsedeceğim" diyen gazeteci isim veremeyeceğini söyleyerek dosyaya dair detayları şu sözlerle anlattı:

Burası problemli dememin nedeni de şu; çünkü o hanımefendinin yanında biz şunu görüyoruz yasa dışı bahis baronunun akrabalarıyla bir fiil görüntü veriyor. Bu paranın bu lüks harcamanın kaynağının kendilerinden değil de dediğimiz gibi bu yasa dışı suçtan elde edilen gelirden kaynaklandığı düşünülüyor."

Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada o fenomenin Candan kardeşler olabileceği iddia edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği bir diğer isim ise Rabia Toprak.

Birkaç yıl önce şalvar giyen ve köy evinden paylaşımlar yapan Toprak'ın, kürklü hayata geçişi tepkilere yol açtı. Toprak'ın inanılmaz değişimi herkesi şaşırttı.

Çok sayıda ev, iş yeri ile arabası olduğu ileri sürülen Rabia Toprak, fiziki bir değişim de yaşadı. Toprak mide ameliyatı olarak kilolarından kurtulup zayıfladı.

Toprak daha sonra giyim tarzında da inanılmaz değişiklikler yaptı. Bir dönem yalvar giyen Toprak; şimdilerde ise kürk giyiyor, lüks çantalar takıyor ve pahalı aksesuarlar kullanıyor.

Gelen tepkiler üzerine ise Rabia Toprak'ın paylaşımlarını sildiği iddia ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları, "Rabia Toprak da incelensin, paranın suyu nereden geliyor" şeklinde yorumlar yapıyor.

Mal varlığı ve inanılmaz değişimiyle tepkilerin odağında olan Toprak ise dava açacağın söylüyor: "Sevgili takipçilerim, sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların kişisel verilerimi içermesi sebebiyle bu paylaşımların iznim olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma ve ya Ele Geçirme suçunu oluşturmaktadır.

Öte yandan sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların altına yazılmış olan hakaret içerikli yorumlar da Türk Ceza Kanunu 125. maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturmaktadır.

Söz konusu suçları işleyen şahıslara karşı avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunulacaktır…"

28 yaşında olan ve kısa sürede servet kazanan Rabia Toprak'ın Instagram'da 756 bin takipçisi bulunuyor.

Toprak'ın 2021 yılında Dubai'ye gidip geldikten sonra tekstil atölyesi kurduğu, çok sayıda ofis, araba ve evi olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci'ye de "Krem satarak bu servet elde edilmez", "Paranın suyu nereden geliyor" şeklinde tepkiler yağmıştı.

26 yaşında servet sahibi olan Şule Kayatürk'e tepki çeken isimlerdendi.

Güzellik merkezi sahibi olan Şulemsi'nin; 16 villa, 28 daire, bir helikopter, 173 iş yeri ve bir yatının olduğu iddia edilmişti.

Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz de tepki çeken çiftlerdendi. Tıpkı Dilan Polat ve diğerleri gibi güzellik merkezlerine sahip olan Banu Parlak, gelen tepkiler üzerine altınlarının sahte olduğunu söylemişti.

Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Dilan Polatın ardından gözler o isimlere çevrilmişti! Fenomen Nevra Bileme dolandırıcılık suçlaması! İfadeye çağrıldı

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