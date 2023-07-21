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    • Yaşam
    • 22.07.2023 01:56
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    • 22.07.2023 01:56
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    El freni çekilmeyen otomobil refüje çıktı

    Olay, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan ve içerisinde sürücü olmayan 29 ACY 906 plakalı otomobil, el frenini çekilmemesi dolayısıyla hareket etti. Caddede ilerleyen otomobil orta refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

    İHA
    El freni çekilmeyen otomobil refüje çıktı

    Çorum'da el freni çekilmeyen otomobil orta refüje çıkarak durabildi.

    Olay, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan ve içerisinde sürücü olmayan 29 ACY 906 plakalı otomobil, el frenini çekilmemesi dolayısıyla hareket etti. Caddede ilerleyen otomobil orta refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Araç sahibi ve vatandaşların yardımlarıyla refüje çıkan otomobil kurtarılarak yol kenarına alındı. Öte yandan, otomobilden akan yağın temizlenmesinin ardından tedbir amaçlı kapatılan şerit trafiğe açıldı.

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    Haberler Yaşam El freni çekilmeyen otomobil refüje çıktı
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