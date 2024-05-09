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İhracatta ivme yükseldi! Nisanda en fazla dış satım Romanya'ya... Hollanda ve ABD'de de listede

Türkiye'nin geçen ay ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya oldu. Romanya'ya ihracat nisanda 156,1 milyon dolar artarak 676,5 milyon dolara yükseldi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 287,8 milyon dolarla bu ülkeye en fazla ürün satan sektör oldu. İhracat artışında Romanya'yı 145,8 milyon dolarla Hollanda, 88,2 milyon dolarla Burkina Faso, 67,9 milyon dolarla ABD ve 61,6 milyon dolarla Özbekistan izledi.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 11:23 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 11:23
İhracatta ivme yükseldi! Nisanda en fazla dış satım Romanya’ya... Hollanda ve ABD’de de listede

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Türkiye'nin nisanda ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Romanya olurken, bu ülkeye yapılan dış satım 676 milyon doları aştı.

Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımların sonuçları alınmaya başlandı.

İki ülke arasında özellikle enerji ve inşaat alanında yapılan işbirlikleri de Romanya'nın Türkiye'nin ihracatındaki yerini ortaya koyuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus IohannisBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile iki ülke ilişkilerinin ele alındığı bir telefon görüşmesi yapmış, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ülkeye resmi ziyarette bulunmuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19,3 milyar dolara yükseldi.



Türkiye'nin ihracatının nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla en fazla arttığı ülke, Romanya oldu. Romanya'ya dış satım 156,1 milyon dolar artış gösterdi.

İhracat artışında Romanya'yı 145,8 milyon dolarla Hollanda, 88,2 milyon dolarla Burkina Faso, 67,9 milyon dolarla ABD ve 61,6 milyon dolarla Özbekistan izledi.

Nisanda Romanya'ya 676,5 milyon dolarlık, Hollanda'ya 616,1 milyon dolarlık, Burkina Faso'ya 92,4 milyon dolarlık, ABD'ye 1 milyar dolarlık, Özbekistan'a 180,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER ARASINDA ROMANYA 8. SIRADA

Romanya, nisan ayında en fazla ihracat yapılan 8. ülke oldu.

Söz konusu ayda Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Irak ve Romanya olarak sıralandı.

Nisan ayında Almanya'ya 1,3 milyar dolarlık, ABD'ye 1 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 871,7 milyon dolarlık, Fransa'ya 778,5 milyon dolarlık, İspanya'ya 778 milyon dolarlık, İtalya'ya 760 milyon dolarlık ve Irak'a 709,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, geçen ay 287,8 milyon dolarla Romanya'ya en fazla ihracat yapılan sektör oldu. Bu ülkeye, otomotiv endüstrisi 84,7 milyon dolarlık, çelik sektörü 75,4 milyon dolarlık, yaş meyve, sebze sektörü 36,6 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller sektörü 33,1 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.



EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN YAPILDI

Nisan ayında Romanya'ya en fazla ihracatı 375,5 milyon dolarla İstanbul merkezli şirketler yaptı.

İstanbul'u 88,9 milyon dolarla Kocaeli, 57,5 milyon dolarla Bursa, 22,1 milyon dolarla Hatay, 17,3 milyon dolarla İzmir takip etti.

Türkiye'nin nisan ayı ihracatında 2023'ün aynı ayına kıyasla değer bazında en fazla artış görülen ülkeler şöyle:

1 - 30 NİSAN
ÜLKE 2023 (BİN DOLAR) 2024 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (BİN DOLAR)
ROMANYA 520.435,97 676.502,21 156.066,24
HOLLANDA 470.345,39 616.105,06 145.759,67
BURKİNA FASO 4.175,10 92.412,89 88.237,80
ABD 935.155,93 1.003.021,19 67.865,26
ÖZBEKİSTAN 119.223,21 180.778,06 61.554,85
YUNANİSTAN 185.558,29 224.461,60 38.903,31
MALİ 4.968,11 39.329,37 34.361,27
SIRBİSTAN 113.495,19 140.075,15 26.579,96
BREZİLYA 47.419,92 73.300,65 25.880,73
ÇİN 231.887,14 255.764,31 23.877,17

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