Darbeci hainlere engel olmak için tankın önüne yatarak geçit vermeyen Metin Doğan o geceyi anlattı

FETÖ'nün kalleş darbe girişimini televizyondan öğrenir öğrenmez Atatürk Havalimanı'na giden Metin Doğan, tankı önene yatarak nasıl durdurduğunu anlattı. Matematik öğretmeni Doğan, eyleme başlarken amacının ölmek olduğunu belirterek "Ben o an benim ölümümün yüzbinlerce insanın canını kurtarabileceğini düşündüm. Bu karşı duruşu tek başına yapmak o kadar zor ki. İçinizden birden bir kişilik oluşuyor. Cesaret geliyor. Harekete geçmeniz için sizi ikna etmeye çalışıyor. Askerler birden havaya ateş açmaya başlayınca ben de o gazla koştum üzerlerine doğru. Herhalde 10 asker vardı. Geldim tankın önüne ellerimi kaldırdım. Bunlar frene bastılar. Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz diye bağırdım. Bir an duraksadılar. Sonra karşılıklı laflar başladı. Tank durmuştu ama motoru çalışıyordu. Karşısında güçlü de dursanız titriyorsunuz. Asfaltı titretiyor böyle. Amaç ölmekti. Yattım tankın önüne kelime-i şahadet getirdim. Tank geldi durdu. İnsanlar bağrışmaya başladı. Daha sonra kalkıp tekrar tankın önüne geçtim. Bana bağırmaya başladılar ateş edeceğiz diye. Onları tahrik etmek için tişörtümü falan çıkardım. Ateş etsene dedim. Onlar yine gaza bastılar. Bu defa hızlı bir şekilde diğer paletin altına yattım. Palet geldi omzuma değdi. Etrafta yapma diye bağıranlar benim öldüğümü düşündüler, tankın etrafını sardılar. O an ölmeden amacıma ulaştığımı hissettim" diyerek o dehşet dolu anları tekrar yaşadı.
DARBECİLERİN KARŞISINA OĞLU İLE ÇIKTI
Kanlı darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gününde Erol Olçok da vatanını savunmak için oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte sokağa çıkanlar arasındaydı. Reklamcı Erol Olçok, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklam danışmanıydı. Olçok, darbe girişimi haberini alır almaz hemen evden ayrıldı. O sırada oğlu 16 yaşındaki oğlu Abdullah da peşine takıldı. Ona "Sen evde kal" diye çıkıştı. Ama genç evlat, babasını yalnız bırakmadı. 54 yaşındaki baba Erol Olçok ve oğlu, Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin karşısına çıktı. Ancak hain kurşunlarla ikisi de hayattan ayrıldı. Babaoğul, geride büyük bir "Kahramanlık" öyküsü bıraktı. Onların ve diğer yiğitlerin anısına köprünün adı da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldı.
7 YILDIR ANILARLA YAŞIYORUM
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın yüreklerdeki acısı tazeliğini koruyor. Ailesi evlatlarının acısını ulaştığı şehitlik makamı ve gösterdiği kahramanlıkla dindirmeye çalışıyor. TAKVİM'e konuşan şehit Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç, "Ben bir anne olarak evladımı yaşıyorum. Her zaman aklımızda. 15 Temmuz darbe girişimi vatan hainlerinin bizzat ülkemizi işgal teşebbüsüydü. Ben evladımı, Allah sevgisi, vatan ve millet sevgisiyle büyüttüm. Allah evladıma şehitlik makamını nasip etti. 7 yıldır oğlumun anılarıyla yaşıyorum" dedi.