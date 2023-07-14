15 Temmuz direnişi! 15 Temmuz gecesi şehit olan İbrahim Yılmaz’ın eşi konuştu: Eşim şehit düştüğünde 25 yaşındaydı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 7 yıl geçti. Darbeci FETÖ'cülere 15 Temmuz'da vücudunu siper eden ve vatan için canını veren isimlerden biri de İbrahim Yıldız'dı. Saraçhane'de vatanı için canını hiçe sayan şehit İbrahim Yıldız'ın eşi Esma Kılıçarslan Yılmaz, konuştu. Yılmaz, " 15 Temmuz'da şunu gördüm ki; dedeleri nasıl ki Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethettiyse bu Müslüman Türk gencinden de hiçbir şekilde ümit kesilmemesi gerekiyor. Eşim şehit düştüğünde 25 yaşındaydı. Dün de bugün de yarın da aynı gücün ve imanın olduğunu görmüş olduk." dedi. Öte yandan vatan uğruna canlarını siper eden vatandaşlardan Eyüp Tekin'de o hain geceyi anlattı.
O karanlık gecenin aydınlığa kavuşmasını sağlayan ülkenin geleceğini hainlere teslim etmeyen ve şehit düşen İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçarslan Yılmaz A Haber' özel açıklamalarda bulundu.
Esma Kılıçarslan Yılmaz'ın öne çıkan sözleri: "Eşim Saraçhane'de şehit düştü. Burada olmak bana hem gurur veriyor hem de hüzünlendiriyor. 15 Temmuz'a dair her şeye kronolojik olarak vakıf olduk. Fakat ömrünü Kur'an yolunda harcayan Allah'ın davası yolunda ömrünü yaşayan bir şehidin eşi olarak bazı söylemek istediklerim var. Kendisi kurra hafızdı, imam hatipti kendini bu yola adamıştı. Sürekli olarak gençlikten ümidi kestik gibi cümleler duyuyorduk.
EŞİ 25 YAŞINDA ŞEHİT OLDU
"15 Temmuz'da şunu gördüm ki; dedeleri nasıl ki Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethettiyse bu Müslüman Türk gencinden de hiçbir şekilde ümit kesilmemesi gerekiyor. O gece bizim gençlerimiz bunu gayet iyi bir şekilde gösterdi ve ortaya koydu. Abdullah Olçoklar, Mahir Ayabaklar benim eşim İbrahim Yıldız'dan bile daha gençtiler ve bunu gösterdiler. Eşim şehit düştüğünde 25 yaşındaydı. Dün de bugün de yarın da aynı gücün ve imanın olduğunu görmüş olduk."
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FETÖ ELİ KANLI BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR
FETÖ bir cemaat değil FETÖ eli kanlı bir terör örgütüdür. Ancak bundan dolayı birçok cemaat zan altında kaldı. Bana bazen soruyorlar, 'Asker kıyafeti gördüğünde kötü oluyor musun? Mehmetçik'e karşı olumsuz hissin var mı? Neden olsa o kıyafete bürünmüş hainler tarafından eşin şehit edildi' diye. Ben de daima şunu söylüyorum; Şayet benim içimde Mehmetçik'e karşı içimde en ufak kötü bir his olursa FETÖ kazandı demektir. Asker benim askerim Mehmetçik benim Mehmetçik'im. İşte insanlar da bu ayrımı yapıp diğer tarikat ve cemaatleri bu işe karıştırmamalı.
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