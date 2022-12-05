Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz olayında yeni gelişme! Avukatı aracılığıyla...





Özkiraz'ın "Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tüm cerrahi branşlarda doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim.Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.'nin hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım. Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım ancak bu diğer doktorların ameliyatlarında herhangi bir tıbbi işlem yapmadım. Sadece gözlemci oldum. Bu ameliyatlara hep doktorların rızasıyla girdim. Hastanede herkes beni sevmişti. Burada bulunduğum zaman zarfında zaman zaman önlük, forma giyip stetoskop takıyordum. Birçok muayene ve ameliyata katıldım" ifadelerinden yola çıkan müfettişler; başhekim Mehmet Ali Filiz, idari ve mali hizmet müdürü Tufan Çetinkaya ile görevli cerrahlar ve asistanların ifadelerine başvurdu. Müfettişlerin, hazırlığı raporu bakanlığa sunacağı öğrenildi.