Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz olayında yeni gelişme! Avukatı aracılığıyla...

Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın (20) tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' diye tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı.
Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 2 müfettiş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 4 gün süren çalışmalarını tamamladı.