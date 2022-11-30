Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın babası konuştu: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, babası Ali Özkiraz'ı da kandırdığı ortaya çıktı. Özkiraz, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar" dedi.

Özkiraz'ın 5 ay boyunca kaldığı yurt sorumlusu ise "Normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" diye konuştu.

Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın, lise mezunu sahte doktor olduğu ortaya çıktı.