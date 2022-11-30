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    • Yaşam
    • 30.11.2022 19:12
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    • 30.11.2022 19:23
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    Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın babası konuştu: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"

    Son dakika haberi! Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, babası Ali Özkiraz'ı da kandırdığı ortaya çıktı. Baba Özkiraz, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler?" dedi. Özkiraz'ın oyununu hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanının başhekimliğine sunduğu dilekçeyle bozulduğu belirtildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığından görevlendirilen 2 müfettiş, idari soruşturma kapsamında incelemelerini tamamlayıp hastaneden ayrıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sahte doktorun babası konuştu!

    Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, babası Ali Özkiraz'ı da kandırdığı ortaya çıktı. Özkiraz, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar" dedi.

    Özkiraz'ın 5 ay boyunca kaldığı yurt sorumlusu ise "Normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" diye konuştu.

    Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın, lise mezunu sahte doktor olduğu ortaya çıktı.

    Kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından, Tokat'ta yaşayan babası Ali Özkiraz DHA'ya önemli açıklamalar yaptı.

    "KIZIMI OKUTMAK İÇİN TRAKTÖRÜMÜ SATTIM"
    Telefonla açıklama yapan baba Özkiraz, kızını okutmak için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar. Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi. Oğlum ile telefonda konuşuyordu, ben de şüphelendim sordum, kızım, 'Süper puan ile mezun oldum' dedi. Ağabeyi de şokta, 5 çocuğunun rızkını Ayşe'ye verdi. Oğlum da kullanıldı. Ben daha önce şüphelenip oğluma sordum, 'Bu kızın yaşı tutmuyor? Nasıl bitirdi okulu' dedim. Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim" dedi.

    "BELGELERİNİ GÖRMÜŞTÜK"
    Özkiraz'ın kaldığı yurdun sorumlusu ise "Burada 4-5 ay kaldı. Belgelerin hepsini görmüştük, normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" ifadelerini kullandı.



        "SAHTE DOKTOR"UN OYUNUNU UZMAN DOKTORUN DİLEKÇESİ BOZDU
        Tekirdağ'daki "sahte doktor" olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın oyununun, hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanının başhekimliğine sunduğu dilekçeyle bozulduğu belirtildi.

        SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI | VİDEO İZLE

        Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğinin Özkiraz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda, hastanede çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan doktor M.K'nin başhekimliğe verdiği dilekçe de yer aldı.

        M.K. dilekçesinde, Özkiraz'ın kendisine yeni mezun doktor olduğunu, uzmanlık sınavında yüksek puan aldığını, İstanbul'un Fatih ilçesinin Çapa semtindeki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini dönem birinciliğiyle tamamladığını anlattığını, bunlarla ilgili belgeler gösterdiğini ifade etti.

        Özkiraz'ın uzmanlık sınavında Türkiye 25'incisi olduğu belgeyi göstermesi ve çocuk cerrahisi bölümünü tercih edeceğini belirtmesi üzerine "idealist bir doktor" izlenimi yarattığını aktaran M.K, dilekçede şunları kaydetti:

        "Böylece şahıs zaman zaman polikliniğime geldi ve çocuk cerrahisi hakkında sohbet ettik. Polikliniğe gelen çocuklara şeker, çikolata ikram ediyordu. Ben hasta muayene ederken izliyordu. Elinden cep telefonu düşmüyordu. Çapa'dan arkadaşları, hocalarıyla görüştüğünü söylüyordu. Bazen nişanlısı olduğu astsubayla ziyarete geliyordu, bazen de savcılarla görüştüğünü söylüyordu. Sohbetlerimizde tıp bilgisinin çok yetersiz olduğunu fark ettim, kafamdan nasıl bu puanı aldığını anlamaya çalışıyordum. Medyada gördüğüm, Çapa'dan birinci olan doktor adayının konuşmasını sorduğumda onun bu seneki birinci, kendisinin geçen seneki birinci olduğunu söyledi."

        M.K. dilekçesinde, annesini öğretmen, babasını mühendis olarak tanıtan Özkiraz'ın Ankara'da yaşadıklarını anlattığını belirtti.

        KARDEŞİNİN BİLGİLERİNDEN ANKARA'DA DEĞİL TEKİRDAĞ'DA OTURDUĞU ANLAŞILMIŞ
        Dilekçesinde Ayşe Özkiraz'ın yeni yapılan sınavdan yüksek puan alarak Ankara'da çocuk cerrahisi bölümüne atandığını ifade ettiğini anlatan M.K, şöyle devam etti:

        "Şüpheli söylem ve hareketlerde olduğunu görüp hastane bilgi sisteminden kayıtlarına baktığımda hasta olarak gelmediği için bilgilerine ulaşamadım. Bir gün kardeşini hastaneye muayeneye getirdiğinde hemen hastane kayıtlarına girdim, kardeşinin bilgilerine ulaştım. Kızılpınar'da oturduğunu gördüm, oysa bize Ankara'dan geldiğini söylemişti. Hemen sekreterimle kayıtlı telefonu aradık. Babası çıktı, kendisinin kamyon şoförü, annesinin ev hanımı olduğunu söyledi. 3 kızının olduğunu söz konusu kişinin adının Ayşem değil Ayşe olduğunu ve tıp fakültesi ikinci sınıf öğrenci olduğunu belirtti. Aldatıldığımızı anladım ve Özkiraz'ı hastaneye çağırttım."

        M.K, daha sonra Özkiraz'ın "bunların bir yalan olduğunu" ağlayarak anlattığını belirtti.

            Özkiraz'ın pişmanlığını dile getirdiğini ifade eden M.K, şunları kaydetti:

            "Her şeyi tek başına yaptığını, yalan sarmalı içine girdiğini ve çok pişman olduğunu söyledi. Annesinin numarasını isteyip hastaneye çağırdık, sekreterim ile annesiyle görüştük. Annesi de Çapa Tıp Fakültesini kazanan kızını kendi elleriyle İstanbul'da yurda yerleştirdiğini, sürekli olarak telefonda görüntülü konuştuğunu, sınıfta gördüğünü, yurtta gördüğünü belirterek Çerkezköy Hastanesinde staj yaptığını bildiğini söyledi. Biz ise kızının doktor olmadığını, burada staj yapmadığını belirttik. Olayların başından beri şahıs ile sohbetlerimiz, sadece çocuk cerrahisi hakkında bilgi vermekten ibaret olup yanımdayken hastalara herhangi bir müdahalede bulunamamıştır, reçete yazmamıştır, herhangi bir para veya maddi alışverişimiz olmamıştır, uzaktan izlemekle yetinmiştir."

            SORUŞTURMA TAMAMLANDI
            Tekirdağ'da, Ayşe Özkiraz'ın "sahte doktor" olduğu iddiasına tutuklandığı olaya ilişkin idari soruşturmanın tamamlandığı, adli soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi. Çerkezköy ilçesindeki olayla ilgili Sağlık Bakanlığından görevlendirilen 2 müfettiş, idari soruşturma kapsamında incelemelerini tamamlayıp hastaneden ayrıldı.

            Olaya ilişkin adli soruşturma ise devam ediyor.

            Özkiraz'ın doktor önlüğü, stetoskop ve görevli kartıyla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

            Adli soruşturma kapsamında ise sahte evrakların gerçek evraklarla karşılaştırılmalarının yapılacağı, tutuklu Ayşe Özkiraz'ın (21) cep telefonundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

            Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

            Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılınca polislerce gözaltına alınan Özkiraz, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

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