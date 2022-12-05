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    • Yaşam
    • 06.12.2022 00:49
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    • 06.12.2022 00:49
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    Siirt Baykan'da 45 düzensiz göçmen yakalandı! Organizatörler gözaltına alındı

    Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan minibüste 45 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

    takvim.com.tr
    AA
    Siirt Baykan’da 45 düzensiz göçmen yakalandı

    Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ile Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Veyselkarani beldesi kara yolunda N.S. idaresindeki minibüsü durdurmak istedi.

    Sürücü ile yanında bulunan Y.T., duran minibüsten kaçmaya çalışırken yakalandı. Minibüste 38'i Afganistan ve 7'si Pakistan uyruklu olmak üzere 45 düzensiz göçmen yakalandı.

    GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLECEKLER
    Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

    Organizatör oldukları değerlendirilen ve gözaltına alınan sürücü N.S. ile N.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Siirt Baykan'da 45 düzensiz göçmen yakalandı! Organizatörler gözaltına alındı
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