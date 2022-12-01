Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.12.2022 14:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2022 15:31
    ABONE OL

    Ayşe Özkiraz'dan sonra bir sahte doktor vakası daha! Ambulansta yakalandı: İlk vukuatı değil

    Son dakika haberi! Türkiye’nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz’dan sonra bir skandal vaka da Erzincan’da ortaya çıktı. Kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan sahtekar yol uygulamasında yakalandı. Tıbbi sekreterlik mezunu olduğu belirlenen sahte doktor Osman Ç.'nin (33) dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz üstlenmek suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Sahte doktor olduğu iddiasıyla yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede serbest kaldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ayşe Özkiraz’dan sonra bir sahte doktor vakası daha!

    Tekirdağ'da yakalandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilen sahte doktor Ayşe Özkiraz, olayından sonra benzer bir vaka da Erzincan'da yaşandı. Kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan sahte doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı.

    AYŞE ÖZKİRAZ'DAN SONRA BİR SAHTE DOKTOR VAKASI DAHA! VİDEO İZLE

    ERZİNCA'NDA SAHTE DOKTOR SKANDALI
    Van'dan İstanbul'a hasta nakleden özel bir firmaya ait ambulans Erzincan'da yol uygulamasında polis tarafından durduruldu. Ambulansta beyaz önlüklü ve kendini çocuk doktoru olarak tanıtan Osman Ç.'nin (33), tıbbi sekreterlik mezunu olduğu belirlenirken; dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz üstlenmek suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

    Olay, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Akyazı Uygulama Noktası'nda yaptıkları aramada ortaya çıktı.

    HASTA NAKLEDİLİRKEN YAKALANDI
    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a götürülmek istendi. İstanbul'da hizmet veren özel bir firmaya ait ambulansla hasta Van'dan yola çıkarıldı.

        Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda ambulansı durduran polis, beyaz önlüklü olduğu görülen ve kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan görevliden 'doktor' kimliğini göstermesini istedi. İsmi Osman Ç. olan ve Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen kişinin doktor kimliği olmadığını ancak kaşesi bulunduğunu söylediği öğrenildi. Polis, Osman Ç.'yi şüpheli hareketleri üzerine ambulanstan indirerek Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

        KENDİNİ DOKTOR OLARAK TANITTI
        Yapılan soruşturmada tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç.'nin ambulans şoförlerine kendini doktor olarak tanıttığı tespit edildi.

        ŞEHİR HASTANESİ KAŞESİ BULUNDU
        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Ç., polis tarafından adliyeye çıkarıldı. Osman Ç.'nin dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz üstlenmek suçlarından kaydı olduğu öğrenilirken, üzerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Osman Ç. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Diploma Tescil No:153912 ibareli kaşe bulunduğu belirtildi.

        SERBEST BIRAKILDI
        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.

        AMBULANSTAKİ HASTA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
        Ambulanstaki hasta ise Erzincan'da yapılan muayenenin ardından İstanbul'a gönderildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’den Bay Kemal’e sömürge bekçileri!
        Haberler Güncel Ayşe Özkiraz'dan sonra bir sahte doktor vakası daha! Ambulansta yakalandı: İlk vukuatı değil
            SON DAKİKA