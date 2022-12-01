Ayşe Özkiraz'dan sonra bir sahte doktor vakası daha! Ambulansta yakalandı: İlk vukuatı değil

Tekirdağ'da yakalandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilen sahte doktor Ayşe Özkiraz, olayından sonra benzer bir vaka da Erzincan'da yaşandı. Kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan sahte doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı.

AYŞE ÖZKİRAZ'DAN SONRA BİR SAHTE DOKTOR VAKASI DAHA! VİDEO İZLE

ERZİNCA'NDA SAHTE DOKTOR SKANDALI

Van'dan İstanbul'a hasta nakleden özel bir firmaya ait ambulans Erzincan'da yol uygulamasında polis tarafından durduruldu. Ambulansta beyaz önlüklü ve kendini çocuk doktoru olarak tanıtan Osman Ç.'nin (33), tıbbi sekreterlik mezunu olduğu belirlenirken; dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz üstlenmek suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.