Sahte doktorun oyununu astsubay sevgilisi bozmuş! Yalanların bini bir para: Doğum gününde kendine 'Çapa' yazılı çelenk yaptırmış

Tekirdağ'daki sahte doktor olayına ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sahte doktor Ayşe Özkiraz, sahte doktor olarak çalıştığı hastanede kendini inandırıcı kılmak için her yolu denemiş. Türkiye gündemine oturan Çerkezköy Devlet Hastanesinin yönetimi sessizliğini korurken, sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı.
KENDİSİNE ÇELENK YAPTIRDI
20 Ekim'deki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy'deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderdiği, "Çapa'nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk oldu.
Sahte doktorun kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.
YALANLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ
Poliklinik odasında bazı doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarıyla yaş pasta kesip 21'inci yaş gününü kutlayan, astsubay sevgilisine; İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iddiaya göre hemşire ve personel olan S.U. ve F.G. isimli iki kişiden S.U.'yu beyin cerrahı, F.G.'yi ise göğüs cerrahı olarak tanıtan sahte doktorun yalanları bununla da bitmedi.
5 Eylül'de Beyaz Konak'ta yapacakları nişanı da sözde Ankara'daki öğretmen annesinin açık kalp ameliyatı gerekçesiyle iptal ettiren Ayşe Özkiraz'ın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköy'de görüştüğü V.C.'ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi.
DOKTOR OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Ayşe Özkiraz'ı Çerkezköy'de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşe'yi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince, Ayşe'nin astsubay sevgilisi olan T.K.'ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.