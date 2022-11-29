Sahte doktorun oyununu astsubay sevgilisi bozmuş! Yalanların bini bir para: Doğum gününde kendine 'Çapa' yazılı çelenk yaptırmış

Tekirdağ'daki sahte doktor olayına ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sahte doktor Ayşe Özkiraz, sahte doktor olarak çalıştığı hastanede kendini inandırıcı kılmak için her yolu denemiş. Türkiye gündemine oturan Çerkezköy Devlet Hastanesinin yönetimi sessizliğini korurken, sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı.

KENDİSİNE ÇELENK YAPTIRDI

20 Ekim'deki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy'deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderdiği, "Çapa'nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk oldu.