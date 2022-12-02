Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ses kaydı ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: "70'inci hastama bakıyorum bayılacağım"

"TERMİNOLOJİYE HAKİM OLMAYINCA ANLAŞILMAYAN İFADELER KUULLANMIŞ"

Sahte doktorun öğrencilere verdiği bilgileri yorumlayan genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Çok açık bir ifade değil. Mesajın sonunda ortopedi ve beyin cerrahı dediğine göre karın içinden bir skolyoz ameliyatı olabilir. Bu kardeşimizin öğrenci yalanıyla hastane içerisinde dolandığı belli. Kliniklerin içerisinde de öğrenciler çok olur. Öğrenciler ameliyatı izlemeye de girerler. Anlattıklarından o şekilde dolandığı belli oluyor. Mide ameliyatı olsa ortopedi ve beyin cerrahı girmez. Ama 8-10 saat süren ameliyatlar da var. Ortopedi ve beyin cerrahı dediği için muhtemelen skolyoz ameliyatıdır. 'Kaburgadan ayırdık' dediği şey ile skolyoz ameliyatını kastediyor olabilir. Ama doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca böyle kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış. Günümüzde ekstrem durumlar dışında 24 saat süren ameliyatlar çok yoktur. Bazen 2-3 ekibin birlikte yaptığı ameliyatlar vardır. Kahve içmekten bahsediyor, ekip değişikliği sırasında konsantrasyon için olabilir. Söyledikleri tutarlı değil çünkü bir öğrenci bile olsa o terminolojiye tamamen hakim olması mümkün değil. Biraz bir şeyler okumuş biliyor, o nedenle fark edilmemiştir. Normalde de bahsettiği ameliyatı izlemiştir" şeklinde konuştu.