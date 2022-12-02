Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ses kaydı ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: "70'inci hastama bakıyorum bayılacağım"

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, özel bir üniversitenin sağlık bölümünün Whatsapp grubunda girdiği ameliyatlar ile ilgili bilgi aktardığı ses kayıtları ortaya çıktı.
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Özkiraz yaklaşık 6 ay önce gönderdiği ses kaydı ve mesajlarda girdiğini öne sürdüğü ameliyatlar ile ilgili bilgi aktarıyor. Prof. Dr. Yeşim Erbil ise Özkiraz'ın anlattıklarını yorumladı.
"EN UZUN AMELİYATIM 7 SAAT SÜRÜYOR"
Özkiraz, sesli mesajında "En uzun ameliyatım 6 buçuk, 7 saat sürüyor. Mideyi tamamen kaburgadan açtığımızda 8 saate kadar uzayabiliyor. 8 saatlik ameliyatlar, vakalar çok nadir."