Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Şarkıcı Onur Şener istek şarkı değil...

Ankara Çankaya'daki korkunç cinayetle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Şarkıcı Onur Şener'in öldürüldüğü kavganın istek şarkı nedeniyle değil şarkıya eşlik etme yüzünden yaşadığı iddia edildi. Şüpheli İ.K, karaoke yapan Onur Şener'in yanına giderek şarkıyı mırıldandığı belirlendi. Bu sırada Şener'in 'Siz söyleyin' demesi üzerine İ.K'nın 'Sesim kötü' cevabını vermesi üzerine tartışmanın başladığı iddia edildi.







'NASIL KIYDILAR?'

İ.K emniyetteki ifadesinde, "Karaoke şeklinde fonda müzik çalıyordu. Ben de şarkıya eşlik etmek için sahneye yaklaştım ve şarkıyı söylemeleri için teşvik etmek amacıyla sözlerini mırıldandım. S. de bu esnada yanımdaydı, tanımadığım kadınlardan biri mikrofonu uzattı 'Al o zaman şarkıyı sen söyle' dedi. Ben de 'Sesim kötü, siz söyleyin eşlik ederim' dedim. Şener de hakaret ederek 'Şarkıyı söylemiyorsan git' diye tepki gösterdi" dedi. İ.K ne olduğunu anlamadığını, bu sırada Şener'in ayağa kalkarak küfür etmeye devam ettiğini belirtti. İ.K, "Yanımızdaki kızlara saldıracağını düşündüğüm için elimdeki bardağı Onur'a savurdum" dedi. Bu arada Onur Şener'in acılı ailesi olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Baba Erhan Şener, şunları söyledi: "Ben şimdi oğlum olmadan ne yapacağım. Torunum onsuz ne yapacak. Kızını çok seviyordu. Doyamadı evladına. Benim oğluma kıydılar canavarlar. İnsan değiller. İnsan olan bunu yapamaz. Oğluma kıyanlar en büyük cezayı alsın."



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