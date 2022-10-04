Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde sahne aldı

Festival kapsamında, saz ve söz ustaları İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz'dan oluşan İrfani Türküler ekibi, halk müziğini müzikseverlerle buluşturdu.







Sahnede konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, "Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var" dedi.

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