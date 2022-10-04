Onur Şener cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! İşte vahşete sebep olan istek şarkı! “Karaoke yapmadan şarkıyı söyle”
Türkiye'yi yasa boğan Onur Şener vahşetinde şoke eden detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ankara'da 7 yıldır aynı eğlence mekanında sahne alan 45 yaşındaki Onur Şener, istek şarkı nedeniyle katledildi. Onur Şener'den istenen şarkının "Ölürüm Türkiyem" olduğu iddia edildi. Bir diğer iddia ise Şener, istenilen şarkıyı "karaoke" şeklinde söyleyince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışan İlker Karakaş, "Karaoke yapmadan şarkıyı söyle" deyince tartışma başladı. İşte detaylar…
Ankara'da yedi yıldır sahne aldığı eğlence mekanında pazar günü sabaha karşı istek parçayı söylemediği gerekçesiyle tartıştığı müşterilerce katledilen müzisyen Onur Şener'in (45) ölümü, Türkiye'yi yasa boğdu. Ankara Çayyolu'nda bir eğlence mekanında sahne alan The Boss adlı müzik grubunun solisti Onur Şener, 01.00 gibi büyük oranda boşalan mekanda, çocukluk arkadaşları ile doğum günü kutlarken eğlenmeyi sürdüren beş kişilik grup ile tartışma yaşadı. Bir iddiaya göre grup "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkı için istekte bulundu ancak Şener bilmediğini söyledi. Tartışmanın büyümesi mekan çalışanlarının saldırganları dışarı çıkarmasıyla önlendi.
KARAOKE YAPMADAN SÖYLE
Bir diğer iddia ise Şener, istenilen şarkıyı "karaoke" şeklinde söyleyince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışan İlker Karakaş, "Karaoke yapmadan şarkıyı söyle" dedi. İddiaya göre Şener'in "İşime karışma" demesi üzerine çıkan tartışma büyüdü, masadakiler de tartışmaya katıldı. Mekân çalışanları araya girerek, tartışmanın kavgaya dönüşmesini önledi. Barın kapanmasına kadar eğlenmeye devam eden grup, gece 02.30'da dışarı çıktı. Bu sırada mekândan çıkan müzisyen Şener ile yine tartışmaya başladılar.
Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışan İlker Karakaş (35) ve Ali Gündüz (36) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olduğu belirtilen Semih Soyalp (36), mekan kapanınca evine gitmek üzere hareket eden Şener'e kesici cisimlerle saldırdı. Cam şişelerle yaralanan Şener, etraftaki esnaf ve vatandaşların iddiasına göre olay yerine 20 dakikada gecikerek gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Boğazındaki atardamarına isabet eden bir parçayla ağır yaralanan Şener ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken üç saldırgan gözaltına alındı.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Dün saldırganlarla birlikte eğlenen Jale E. (36) ve Gözde G. (36) de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Karakaş, Gündüz ve Soyalp "kasten öldürme" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanırken, kadın şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesi ortaya çıkan İlker Karakaş, "Onur Şener'e bira bardağını fırlattım ama denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum.
Sapı elimde kaldı. Birlikte yere yuvarlanınca bir kere yumruk salladım. O sırada bir kadın, bana saldırıyordu. Benim arkam dönük olduğu için arkadaşlarımın ne yaşadığını bilmiyorum" dedi. Soyalp ise Karakaş ile Onur Şener'i ayırmaya çalıştığını savunurken "İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu, bir kaç tane yumruk attı" diye konuştu. Gündüz de, "Solist Onur gelirken bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu" dedi. Serbest bırakılan Jale E. ise, "Ben İlker'in bira bardağıyla vurduğunu görmedim, İlker kendisi söyledi" diye konuştu.