Onur Şener cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! İşte vahşete sebep olan istek şarkı! “Karaoke yapmadan şarkıyı söyle”

Sapı elimde kaldı. Birlikte yere yuvarlanınca bir kere yumruk salladım. O sırada bir kadın, bana saldırıyordu. Benim arkam dönük olduğu için arkadaşlarımın ne yaşadığını bilmiyorum" dedi. Soyalp ise Karakaş ile Onur Şener'i ayırmaya çalıştığını savunurken "İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu, bir kaç tane yumruk attı" diye konuştu. Gündüz de, "Solist Onur gelirken bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu" dedi. Serbest bırakılan Jale E. ise, "Ben İlker'in bira bardağıyla vurduğunu görmedim, İlker kendisi söyledi" diye konuştu.