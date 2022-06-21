Hayvantaparlardan ayaklanma çağrısı! Hem sokak köpekleri üzerinden para kazanıyorlar hem de barınaklara karşılar

Türkiye'nin dört bir yanından başıboş köpeklerin ölümlü ve yaralanmayla sonuçlanan saldırıları sıkça gündeme geliyor. Ölümlü vakaların giderek artması nedeniyle bir dizi önlem alınarak yasaklı ırklar için yeni kurallar getirildi.
Sokaklarda tam anlamıyla can güvenliği sağlanamamışken, saldırıları görmezden gelen kesimin eylem ve açıklamaları adeta kanayan yaraya tuz basıyor. Son olarak İstanbul Barosu 'Yasaklanan Köpek Irkları' başlığıyla kurultay düzenledi.
TOPLANTIYA KATILANLAR
Toplantıya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özcan, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Veteriner Hekim Prof. Dr. Ebru Yalçın konuk İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Pendik, Sarıyer, Silivri belediyelerinden temsilciler, İstanbul ve diğer bazı illerden baro üyeleri katıldı.
Konuşmacılardan Prof. Dr. Ebru Yalçın'ın skandal açıklamaları büyük tepki topladı.
"YASAKLI IRKLAR SALINMALI"
Sözlerine "Yasaklanması gereken hayvan mı, insan mı?" ifadeleriyle başlayan Ebru Yalçın, sokaklardaki başıboş köpekler yetmiyormuş gibi yasaklı ırkların da salınmasını istedi.