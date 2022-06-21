Hayvantaparlardan ayaklanma çağrısı! Hem sokak köpekleri üzerinden para kazanıyorlar hem de barınaklara karşılar

"SALDIRILAR OLUYOR OLACAK DA"

"Köpek saldırıları var mıdır, vardır. Köpek saldırıları çok normal, olacaktır. Beraber yaşıyoruz" diyen Ebru Yalçın, "Ortada bir gerçek var. Köpek saldırıları oluyor mu, oluyor, olacak da. Ne siz bir ırkı yasakladığınızda bu iş bitecek, ne de bütün hayvanları barınağa koyduğunuzda bu iş bitecek. Bu çok normal bir şey" ifadeleriyle saldırıları normalleştirmeye çalıştı.

"DAHA FAZLA ISIRILMA GÖRMÜYORSAK KÖPEKLERİN OLGUNLUĞUNDAN"

Skandal ifadelerde bulunarak köpeklerin "merhameti" sayesinde daha fazla saldırı olmadığını iddia eden Ebru Yalçın, "Geliyor böyle sanki kırk yıllık kendi köpeği gibi o kadar şiddetli seviyor ki, ya köpek bakıyor şöyle bir, aslında diyor ki, 'Ne haddine, ne yapıyorsun!' diyor. Fakat gerçekten çoğu durumda, eğer daha fazla ısırılmayı görmüyorsak bu köpeklerin olgunluğu yüzündendir, insanların değil. O yüzden bizim ilk önce çocukları, ama çocuklardan önce de büyükleri, 18 yaş üstü erkekler daha fazla ısırılıyorsa, önce onları eğitelim" diye konuştu.