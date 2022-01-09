Başkan Erdoğan sokak köpekleri için talimatı verdi! 2 dev merkez yapılacak

Gölbaşı Belediyesi Konya yolu Gölbek Mahallesi, Haymana yolu Koparan Mahallesi'ne ise 84 bin metrekare alana 2 bin köpek kapasiteli kalıcı barınak, İncek Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'nde olmak üzere 4 noktada hizmet verecek Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezleri'nin yapımına başladı.
Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi'nin koordinatörlüğünde başlatılan barınak çalışmalarını yerinde izledi. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 50 bin metrekare alan üzerine kurulacak 2 bin hayvan kapasiteli rehabilitasyon merkezinde 100 adet padok, karantina alanı, kısırlaştırma merkezi, ameliyathane, rehabilitasyon alanı, eğitim parkurları ve doğal yaşam alanları bulunuyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hayvanlara doğal yaşam alanları oluşturmak istediklerini söyledi.
Gölbaşı Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hayvanlarımıza doğal yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Görüyoruz ki can dostlarımız şehir içinde bazı zorluklar yaşıyor. Hayvanlardan korkan ve bazı saldırılara maruz kalan vatandaşlarımızın taleplerini de duyuyoruz. Hayvanlarımız trafik kazalarıyla canlarını da kaybediyor. Dostlarımızı bir yere kapatmaktan ziyade onlara doğal yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Serbestçe gezebilecekleri, barınakların olduğu kafeslenmemiş, kendilerine ve çevreye zarar vermeden yaşayabilecekleri bir alan sağlayacağız. Bu alanda da yine köpeklerimizin her türlü bakımları ile ilgilenecek veteriner hekimlerimiz görev yapacak.