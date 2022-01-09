Başkan Erdoğan sokak köpekleri için talimatı verdi! 2 dev merkez yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşmuş ve belediye başkanlarından sahipsiz hayvanlar için sıcak ve güvenli barınaklar kurmasını istemişti.

"Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran başı boş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili haberlere rastlıyoruz. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Şimdi buradan birinci derecede büyükşehirler olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek, pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Osmanlı, ağaçlara meyveleri asarmış. Bu meyvelerden hayvanlar nasiplerini alsınlar diye. Aynen bunu da bulunduğumuz belde, ilçe, illerde yapmamız mümkün. Bu adımları da atalım. Hem bu dediğim barınaklar hem bu dediğim ağaçlarda onların nasiplerini hazırlamak... Görüldüğü gibi artık kırsalındaki sorumluluk alanlarıyla birlikte nüfusumuzun yüzde 95'inin barındığı şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmalıyız. Ama bu işi bir kenara bırakmak yanlış olur. Bunu bizim aşmamız lazım. Birinci derecede siz belediye başkanlarımızdan bunu bekliyorum. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerekiyor, bu anlayışta belediyelerimizin faaliyetlerini de eldeki imkanları seferber ederek destekliyoruz."

Gaziantep Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı. SSaldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanınca ve hastanede doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaklaşık 1 yıl sürecek tedavilerin ardından yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi.