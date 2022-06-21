Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.06.2022 11:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2022 11:46
    ABONE OL

    Facia ucuz atlatıldı! Önce otomobile ardından benzinliğe daldı

    Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çkan bir kamyon önce otomobile çarptı ardından yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 benzin pompası yıkılırken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

    Önce otomobile ardından benzinliğe daldı

    Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce seyir halindeki otomobile çarptı ardından akaryakıt istasyonuna girdi. 2 benzin pompasının yıkıldığı olayda facia ucuz atlatılırken, kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

    Kaza, Elazığ - Bingöl Karayolunda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 23 AH 80 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G. idaresindeki 01 ALU 24 plakalı otomobile çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan boru yüklü kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak 2 benzin pompasını yıktı. Büyük bir facianın atlatıldığı ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2'si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Balkan Ninnisi
    Haberler Yaşam Facia ucuz atlatıldı! Önce otomobile ardından benzinliğe daldı
        SON DAKİKA