Facia ucuz atlatıldı! Önce otomobile ardından benzinliğe daldı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan boru yüklü kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak 2 benzin pompasını yıktı. Büyük bir facianın atlatıldığı ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2'si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme başlattı.

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