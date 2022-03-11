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    • Yaşam
    • 11.03.2022 23:01
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    • 11.03.2022 23:20
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    Isparta'da başıboş sokak köpekleri 20 yaşındaki Rabia Kallı'yı hayattan koparttı

    Isparta'da geçtiğimiz günlerde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Başıboş sokak köpeklerinin saldırmasının ardından kendisini yola atan 20 yaşındaki Rabia Kallı'ya araba çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız bugün hayatını kaybetti.

    DHA
    20 yaşındaki Rabia Kallı hayatını kaybetti

    Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

    OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI
    Olay, 5 Mart'ta akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı.

    Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.

        Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti. Kallı'nın ölümünü, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sosyal medya hesabından duyurdu.

        Prof. Dr. Çarıkçı açıklamasında, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencimiz Rabia Kallı, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

        CAN HAVLİYLE BİR ANDA KENDİNİ YOLA ATTI
        Olay anında Rabia Kallı ile beraber yurda yürüyen Hilal Topçu arkadaşının sokak köpeklerinin kurbanı olduğunu söyledi. Yurda doğru yürüdükleri sırada olayın yaşandığını belirten Hilal topçu, " El ele tutuşuyorduk bir anda Rabia bana Hilal köpekler üzerimize geliyor dedi. 'Ne köpeği dedim' görmemiştim. Hilal köpekler üzerimize doğru geliyor, koş dedi.

            Can havliyle bir anda kendini yola attı. Ben de elini tutuyordum. Sonra direkt yola baktım, araba geliyordu. Ne kendimi ne onu durduracak vaktim vardı. Hiçbir şey yapamadım o anda oldu" diye konuşmuştu.
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            Haberler Yaşam Isparta'da başıboş sokak köpekleri 20 yaşındaki Rabia Kallı'yı hayattan koparttı
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