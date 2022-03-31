Başakşehir'de evinden otobüs durağına yürüyen Nazif Şenyiğit sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Eline aldığı sopa ile köpekleri kovalayan güvenlik görevlisi, daha sonra da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kulağından yaralanan Şenyiğit'i hastaneye kaldırdı. Kulağı neredeyse kopmak üzere olan Şenyiğit'e 20 dikiş atıldı. Yaşanan korkunç anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.